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Ядовитые змеи активизировались в Ленобласти: как не пострадать от укусов гадюк

Опубликовано: 6 июня 2025 15:04
змея, Петербург
Ядовитые змеи активизировались в Ленобласти: как не пострадать от укусов гадюк
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev

Двое подростков пострадали от укусов змей и обратились за помощью.

В Ленинградской области стали фиксировать случаи укусов ядовитых змей. Причем, эксперты отмечают, что пресмыкающиеся кусаются ради защиты, для них человек — это источник опасности. Однако уже пострадали два человека, и оба — подростки.

Оба инцидента произошли 4 июня. Первый — в Гатчинском районе: 17-летний школьник гулял в Елизаветинском карьере и был укушен гадюкой в палец. Второй случай был в лесу, где молодой человек собирал ягоды. Оба были госпитализированы, где им оказали своевременную помощь, сообщают Известия.

Какие змеи водятся в Ленобласти и почему происходят укусы

В регионе обитают два основных вида змей — уж обыкновенный и гадюка обыкновенная. Из них ядовитой является только гадюка, которая может достигать до 70-80 см в длину и имеет характерный зигзагообразный рисунок на спине. Уж, в отличие от гадюки, не ядовит и легко узнаётся по желтым пятнам на голове.

Сезон активности змей длится с мая по сентябрь, когда температура воздуха поднимается, и животные выходят из спячки. Особенно активны они в конце лета — начале осени. В это время люди чаще ходят в лес за ягодами и грибами, а змеи выбирают теплые, хорошо прогреваемые участки, где растут ягоды и грибы — именно там и происходят основные столкновения с людьми.

Почему змеи кусают?

Змеи не нападают на человека без причины. Чаще всего укусы происходят, когда человек случайно наступает на змею или пытается ее схватить, не заметив в траве. Особенно опасны места с поваленными деревьями, пнями и звериными норами — любимые укрытия гадюк. Дети и подростки, которые играют или собирают ягоды и грибы, оказываются в группе риска из-за невнимательности и любопытства.

Чем опасен укус гадюки?

Хотя гадюка ядовита, смертельные случаи в Ленинградской области крайне редки — около 1% от укусов заканчиваются летально, чаще всего из-за аллергической реакции или осложнений. Особенно опасны укусы в голову, шею и лицо, где много кровеносных сосудов, через которые яд быстро попадает в организм. Для детей и людей с ослабленным иммунитетом укус может быть более серьезным.

Что делать при укусе змеи?

Если укус произошел, важно сохранять спокойствие и не двигать укушенной конечностью — это замедлит распространение яда по лимфатической системе.

Пострадавшему нужно обеспечить полный покой, зафиксировать конечность шиной или повязкой и как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Категорически запрещается пытаться поймать или убить змею, а также накладывать жгут или разрезать рану — эти действия могут только усугубить ситуацию.

Как избежать укусов?

Будьте внимательны в лесу, особенно в местах с густой травой, пнями и поваленными деревьями. Не суйте руки в траву и не берите ягоды или грибы, не осмотрев место. Носите закрытую обувь и одежду, которая защитит ноги и руки.

Объясните детям, что змей лучше не трогать и при встрече с ними нужно спокойно отойти. Следите за новостями и рекомендациями местных служб в сезон активности змей.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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