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«Яйца матки — это самое главное для них»: как избавиться от муравьев в саду и на участке

Опубликовано: 22 мая 2025 09:03
Муравьи
«Яйца матки — это самое главное для них»: как избавиться от муравьев в саду и на участке
Globallookpress / Valery Lukyanov / Russian Look

От этих насекомых очень тяжело избавиться, но есть ряд правил, которые помогут их не раводить.

Муравьи на участке — это частая проблема для садоводов и огородников. Насекомые вредят растениям и ухудшают урожай. Кроме того они способствуют распространению тли, что усугубляет ситуацию. Однако существует множество эффективных способов борьбы с муравьями, которые помогут сохранить ваш сад и огород в порядке.

Меньше дерева и отрава

Агроном Елизавета Тихонова рассказала «Городовому», как бороться с надоедливыми насекомыми.

«Чаще всего с ними борются в теплицах, так как очень им там комфортно. Лучше всего действует на них отрава, которую рассыпают в виде гранул, муравьи уносят ее к себе и разносят яд по всему муравейнику. Но лучше вообще не разводить этих насекомых, а это меньше держать в теплице деревяшек, особенно старых. Теплица должна быть из металлического каркаса, он то греется, то остывает и возле него им плохо», — посоветовала эксперт.

Перекопка

Также Елизавета отметила, что каждую осень обязательно нужно перекапывать огород, чтобы уничтожать все их ходы, кладки муравьев. Если вы обнаружили муравейник, то его нужно залить водой.

«Яйца матки — это самое главное для них, потому что, если вы выбросили яйца, они побегут за ними и там останутся. Очень много средств от муравьев на рынке, поэтому используйте их, это на летнее время поможет. А осенью сделайте все то, что помогает не разводить муравьев на участке», — объяснил агроном.

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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