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Коса или штраф: сколько придется заплатить за бурьян на дачном участке

Опубликовано: 29 мая 2025 22:32
Дача, трава
Коса или штраф: сколько придется заплатить за бурьян на дачном участке
globallookpress/ Roman Denisov

Что нужно знать, чтобы не лишиться своего участка из-за сорняков?

Дачный участок — это не только возможность отдохнуть на природе и вырастить свежие овощи, но и определенная ответственность.

Дачник, получивший участок под садоводство, обязан не просто возделывать грядки по собственному усмотрению, но и следить, чтобы территория не превращалась в заросшую поляну.

О штрафах за несвоевременный скос травы рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Косить или платить: штрафы за сорняки

Бондарь рассказал в беседе с «Лентой.ру», что дачник должен косить траву в пределах своего участка и, если территория входит в границы некоммерческого товарищества, то требования могут касаться и участков общего пользования.

По его словам, отдельное внимание уделяется борьбе с борщевиком Сосновского — за его распространение на участке может быть назначен штраф до 5 000 рублей в зависимости от региона.

Борщевик — опасное растение, которое может вызывать сильные ожоги, поэтому борьба с ним — важная задача для каждого дачника.

Неиспользование участка: санкции и штрафы

«За неиспользование участка, предназначенного для садоводства или огородничества, может быть наложен штраф в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости, но не менее 20 000 рублей. Кроме того, предусмотрены штрафы за несвоевременное выполнение обязанности по приведению земли в пригодное состояние — для граждан от 20 000 до 50 000 рублей», — указал Бондарь.

Эти цифры говорят о том, что пренебрежение своими обязанностями может обойтись дачнику в круглую сумму.

Изъятие участка: крайняя мера

Более того, если в течение трех лет участок не осваивается, не проводится покос, не ведутся какие-либо работы, органы местного самоуправления могут выдать предписание о приведении земли в надлежащее состояние, предупредил эксперт.

В случае игнорирования таких требований вопрос может дойти до суда и последующего изъятия участка, указал Бондарь. Это — серьезное предупреждение для тех, кто планирует использовать дачу только для отдыха, забывая о необходимости ее освоения и поддержания в надлежащем состоянии.

Советы эксперта: как избежать проблем

Чтобы избежать штрафов, предписаний и даже потери участка, эксперт советует регулярно косить траву, бороться с сорняками, особенно с борщевиком, и проводить работы по освоению и облагораживанию участка.

Дача — это не только приятный отдых на природе, но и ответственность перед законом и обществом.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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