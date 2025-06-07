Задумались купить сапборд и устроить заплыв по заливу? Сколько стоит катание и зачем нужен тренер

Катание на сапборде (SUP) — один из самых популярных летних видов активного отдыха. На первый взгляд кажется, что всё просто: встал на доску, взял весло — и поплыл. Но на деле всё не так однозначно.

Как рассказала тренер студии Ems&Dance Мария Волынкина в беседе с «Городовым», аренда сапборда обойдётся от 1000 до 1500 рублей в час — цена зависит от дня недели и места проката. Если брать доску на сутки, стоимость может меняться в зависимости от условий и локации.

Однако, как подчёркивает эксперт, главное — это не цена, а осознанный подход к выбору формата. Например, сидеть на доске и грести — несложно, здесь особых рисков нет. А вот вставать на сап — уже задача со звёздочкой.

«Ты должен чувствовать свое тело в пространстве, потому что при малейших волнах можно упасть. Если человек упадет, даже с высоты своего роста, то тоже могут быть последствия разные».

Поэтому, если вы планируете осваивать катание стоя, лучше взять несколько уроков с тренером. Инструктор научит, как правильно держать равновесие, координировать движения, справляться с волнами и не паниковать на воде.

«Если же вы просто хотите спокойно посидеть и поплавать — это отличный, безопасный способ расслабиться», — добавляет Волынкина.

Так что сапбординг — это не только модно, но и требует уважения к воде и физической подготовке. Особенно если хочется делать красивые фото стоя на доске, а не вылавливать себя из залива.