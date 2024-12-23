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Задумывались, как празднуют Новый год в Турции: гайд от Бурака Озчивита для жителей Петербурга

23 декабря 2024 13:32
Задумывались, как празднуют Новый год в Турции: гайд от Бурака Озчивита для жителей Петербурга
Задумывались, как празднуют Новый год в Турции: гайд от Бурака Озчивита для жителей Петербурга
Кадр из сериала «Основание Осман»

Актер поделился любимыми традициями.

В преддверии Нового года многие задаются вопросом: а как этот праздник отмечают в других странах? Турецкий актёр Бурак Озчивит, известный по сериалам и фильмам, поделился в интервью «ТН» своими праздничными традициями. Оказалось, что у россиян и турок есть немало общего, хотя каждая культура добавляет в Новый год свои уникальные оттенки.

Семейные традиции: Турция и Россия

В Турции Новый год, как и в России, прежде всего семейный праздник. По словам Бурака Озчивита, он, несмотря на напряжённый рабочий график, старается провести этот день с близкими.

«Мы ходим в гости к родственникам и друзьям, дарим друг другу подарки», — рассказал актёр. В этом традиции турков и россиян схожи: у нас тоже принято собираться за праздничным столом с родными, обмениваться сюрпризами и весело проводить время.

Однако турки, в отличие от россиян, придают особое значение красному цвету в новогоднем наряде, считая его символом удачи. Ещё одна популярная традиция — наблюдать за фейерверками, особенно над водами Босфора. В России же привычнее смотреть праздничные огни по телевизору, сидя дома.

Фейерверки и вечеринки: отличия подходов

В России Новый год чаще встречают в домашней обстановке, а выход на улицу за атмосферой праздника, как правило, откладывают до полуночи. Турки, напротив, активно посещают вечеринки, рестораны и массовые мероприятия. Фейерверки над Босфором — символ нового начала, который собирает тысячи людей под открытым небом.

Мечта о русской зиме

Бурак Озчивит признаётся, что Новый год без снега для него — не совсем настоящий. Поэтому он мечтает приехать в Россию вместе с семьёй, чтобы насладиться настоящей зимней атмосферой.

«Хочу, чтобы мои дети прокатились на санках и почувствовали, что такое настоящая зима», — говорит актёр.

Россия и Турция, несмотря на разные климатические условия и культурные особенности, воспринимают Новый год как время для объединения семьи, радости и надежд на лучшее.

Турецкие традиции добавляют немного экзотики в привычное нам празднование, а россиян всегда привлекает южная открытость и яркость. Но в итоге главное — это дух праздника, который не зависит от того, где вы находитесь.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Бурак ОзчивитТрадицииТурция
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