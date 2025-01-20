Заспиртованная змея, «Звездочка», зерна: петербуржцы оценят эти сувениры из Вьетнама

Вьетнам — настоящий кладезь уникальных подарков и сувениров. Вот список вещей, которые стоит привезти, чтобы удивить друзей и оставить себе частичку экзотической страны:
1. Вьетнамский кофе
- Робуста и арабика — главные сорта. Популярные марки: Con Soc, Me Trang, Trung Nguyen.
- Лювак — эксклюзивный кофе, созданный с помощью мусангов (маленьких зверьков). Цена настоящего лювака стартует от нескольких тысяч рублей за 100 г.
- Egg coffee (яичный кофе) — местный напиток. Привезти сложно, но его можно приготовить дома, смешав эспрессо с пенкой из яичных желтков и сгущёнки.
2. Чай
- Зелёный чай Thai Nguyen с жасмином, лотосом или имбирём.
- Лепестки роз и лотоса для заваривания.
- Молочный улун — необычный и ароматный подарок.
3. Жемчуг
- В Нячанге и на Фукуоке можно купить украшения из натурального жемчуга.
- Покупайте изделия в сертифицированных магазинах, чтобы избежать проблем при вывозе из страны.
4. Керамика и посуда
- Вьетнам известен своими гончарными изделиями: кружки, тарелки, чайники и фигурки.
5. Традиционная шляпа «Нон Ла»
- Символ Вьетнама. Удобно упаковать в чемодан, положив на дно.
6. Ремесленные изделия
- Плетёные сумки, кокосовые тарелки, украшения из бамбука и дерева.
- Рынки — лучшее место для таких покупок.
7. Лечебные мази и косметика
- Звёздочка, кобратоксан (мазь на основе змеиного яда), тигровый бальзам.
- Кокосовое масло, кремы с алоэ и лотосом.
8. Алкоголь
- Ром (Rhum Chauvet, ISC Rum), рисовая водка.
- Настойки со змеями и скорпионами для декора.
9. Съедобные сувениры
- Сушёные фрукты (манго, маракуйя, дуриан).
- Специи, включая семена лотоса, чили и рыбный соус «Нуок Чам».
Где покупать?
- Рынки — главный источник подарков. Выгодные цены, разнообразие и возможность торговаться.
- Сувенирные магазины — выше качество, но и цены выше.
- Фермы и фабрики — идеальный выбор для жемчуга и кофе.
Советы путешественникам
- Торговаться обязательно — вьетнамцы готовы снизить цену.
- Проверьте, что на изделия из жемчуга и кожи есть сертификаты.
- Упаковывайте стеклянные и хрупкие вещи тщательно.