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Заспиртованная змея, «Звездочка», зерна: петербуржцы оценят эти сувениры из Вьетнама

20 января 2025 11:03
Турист возвращается из Вьетнама
Заспиртованная змея, «Звездочка», зерна: петербуржцы оценят эти сувениры из Вьетнама
Фото Городовой.ру

Лучшие из сувениров и советы от опытных туристов.

Вьетнам — настоящий кладезь уникальных подарков и сувениров. Вот список вещей, которые стоит привезти, чтобы удивить друзей и оставить себе частичку экзотической страны:

1. Вьетнамский кофе

  • Робуста и арабика — главные сорта. Популярные марки: Con Soc, Me Trang, Trung Nguyen.
  • Лювак — эксклюзивный кофе, созданный с помощью мусангов (маленьких зверьков). Цена настоящего лювака стартует от нескольких тысяч рублей за 100 г.
  • Egg coffee (яичный кофе) — местный напиток. Привезти сложно, но его можно приготовить дома, смешав эспрессо с пенкой из яичных желтков и сгущёнки.

2. Чай

  • Зелёный чай Thai Nguyen с жасмином, лотосом или имбирём.
  • Лепестки роз и лотоса для заваривания.
  • Молочный улун — необычный и ароматный подарок.

3. Жемчуг

  • В Нячанге и на Фукуоке можно купить украшения из натурального жемчуга.
  • Покупайте изделия в сертифицированных магазинах, чтобы избежать проблем при вывозе из страны.

4. Керамика и посуда

  • Вьетнам известен своими гончарными изделиями: кружки, тарелки, чайники и фигурки.

5. Традиционная шляпа «Нон Ла»

  • Символ Вьетнама. Удобно упаковать в чемодан, положив на дно.

6. Ремесленные изделия

  • Плетёные сумки, кокосовые тарелки, украшения из бамбука и дерева.
  • Рынки — лучшее место для таких покупок.

7. Лечебные мази и косметика

  • Звёздочка, кобратоксан (мазь на основе змеиного яда), тигровый бальзам.
  • Кокосовое масло, кремы с алоэ и лотосом.

8. Алкоголь

  • Ром (Rhum Chauvet, ISC Rum), рисовая водка.
  • Настойки со змеями и скорпионами для декора.

9. Съедобные сувениры

  • Сушёные фрукты (манго, маракуйя, дуриан).
  • Специи, включая семена лотоса, чили и рыбный соус «Нуок Чам».

Где покупать?

  1. Рынки — главный источник подарков. Выгодные цены, разнообразие и возможность торговаться.
  2. Сувенирные магазины — выше качество, но и цены выше.
  3. Фермы и фабрики — идеальный выбор для жемчуга и кофе.

Советы путешественникам

  • Торговаться обязательно — вьетнамцы готовы снизить цену.
  • Проверьте, что на изделия из жемчуга и кожи есть сертификаты.
  • Упаковывайте стеклянные и хрупкие вещи тщательно.
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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-ПетербургТуризмВьетнам
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