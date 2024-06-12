Цены весьма приемлемые: сколько стоит поесть в вагоне-ресторане, и чем там кормят пассажиров

Это раньше в поездах был только кипяток, и люди были вынуждены брать с собой горы еды, чтобы нормально доехать, например, до побережья. Одним печеньем с дошираками явно сыт не будешь. Сейчас же в современных составах есть вагоны-рестораны. Рассказываем, что там можно заказать, и сколько это все стоит.

Что продают

Не нужно ожидать от поездной еды чего-то изысканного и шикарного. Места для хранения продуктов там не очень много, поэтому выбор будет достаточно скромный. Конечно, там есть салаты, первое, второе, десерты и напитки, даже спиртные. Время приготовления блюд обычно составляетминимум минут 20, так что сразу вам никто ничего не принесет, имейте терпение.

«Придя в вагон-ресторан собирались пообедать, зал был забит, но никто не обслуживался. Официант сидел кушал, а кассир пропадала на кухне. Дождавшись пока на нас обратят внимание, спросили, можно ли пообедать, на что нам ответили, мол, сядьте за стол и к вам подойдут. Сидели мы за столом 30 минут. К нам так и не подошли. Поймав официанта, спросили, подойдут ли к нам. Он фыркнул, что-то неразборчивое и стал обслуживать только что пришедших посетителей. Через 45 минут мы ушли», — пишут расстроенные пассажиры.

На сегодняшний день в РДЖ курсируют порядка 400 вагонов-ресторанов, в которых работают разные операторы. У каждого свои цены и варианты блюд. Имейте ввиду, что за завтрак, обед и ужин (то есть полный пансион) придется отдать 1000‒1500 рублей на человека. На некоторых поездах можно доплатить при выборе билета и уже не беспокоиться, что вы будете есть в дороге.

Источник фото: Legion-Media

Не многие знают, что можно заказать доставку еды прямо из кафе к нужному вагону и вашему месту. У РЖД действительно имеется подобная услуга. Сделать заказ можно сразу же при покупке билета или в личном кабинете пассажира. Зайдите в приложении опцию «Доставка еды к поезду», выберите нужную станцию по маршруту поезда. Затем ресторан и из его меню уже соберите заказ. Оплатить его можно сразу же.

Сколько стоит

В поезде цена для многих кусается, так как на всю семью полноценный обед или ужин обходится в копеечку. Вот примерный разброс цен. Он, конечно же, меняется в зависимости от времени года и направления.

Завтрак — от 220 рублей;

Салат — от 350 рублей;

Суп — от 330 рублей;

Основное блюдо — от 400 рублей;

Кофе — от 200 рублей;

Чай — от 90 рублей.

Источник фото: Legion-Media

В некоторых поездах также можно заказать комплексный обед. Он обойдется примерно в 400-500 рублей. Цена зависит еще и от вашего размещения. В плацкарте она будет дешевле, а в купе или СВ на 100-150 рублей дороже. Видимо, блюда тоже отличаются.

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Источник фото: Legion-Media