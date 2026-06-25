Жареный папоротник - только начало: названы самые необычные блюда России - любители гастротуризма будут в восторге

Любителей гастротуризма сложно удивить какими-либо блюдами, но это все-таки возможно. Если вы находитесь в поиске необычных вкусовых сочетаний, то смело можете отправляться в следующие города.
Жареный папоротник, Дальний Восток
В это части России такая еда уже стала привычной. Молодые побеги папоротника вымачивают, отваривают, после чего маринуют, жарят, добавляют в салаты, готовят пельмени. Папоротник встречается практически во всех местных ресторанах.
Толкуша, Камчатка
“Толкуша представляет собой салат из свежевыловленного лосося и ягод. Рыбу варят, освобождают от костей, остужают. Одновременно толкут местные спелые ягоды — морошку, бруснику или шикшу. Затем рыбу — реже используют оленину — смешивают с измельченными плодами и заправляют растопленным жиром нерпы”, - сообщает портал “Тонкости туризма”.
Строганина, города Севера
Строганина из рыбы готовится очень просто, ведь для этого нарезают сырую замороженную рыбу и помещают ее на лед. Чаще всего для этого блюда используется омуль, муксун, нельма.
Калмыцкий чай джомба
Этот напиток состоит из чая, молока, сливочного масла, перца, соли, лаврового листа и других специй. В оригинальном напитке вместо масла использовался бараний жир, но сейчас чаще всего добавляют именно масло. Многие сравнивают этот напиток не с чаем, а с супом.
Опыт автора
“При посещении Якутии я впервые попробовала строганину из рыбы. Не знаю, какая рыба использовалась для этого блюда, но было очень вкусно. Стружка буквально таяла во рту”, - рассказала Полина Аксенова.
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