Стоит ли бояться зумеров: взгляд HR-консультанта на особенности поколения

В социальных сетях распространяются шутки о зумерах (представителях поколения Z) и их особенном подходе к работе.
Их часто характеризуют как чрезмерно ранимых и готовых ходить к психотерапевту после каждой неудачи. HR-консультант Зулия Лоикова в беседе с «Городовой» рассказала, насколько эти стереотипы соответствуют действительности.
Чувствительность и психическое здоровье
«Зумеры часто воспринимаются как более эмоционально восприимчивые. Что может быть связано с их открытостью, обсуждением личных переживаний, проблем, личных границ и так далее», — отмечает Зулия Лоикова.
Это воспринимается как ранимость, хотя на самом деле это может быть просто стремлением к более адекватному подходу к психическому здоровью. Поколение Z активно говорит о важности этого момента и обращается за помощью, когда это необходимо.
Рабочие ценности и баланс между работой и личной жизнью
Рабочие ценности зумеров отличаются от ценностей более взрослого поколения.
«Зумеры часто ставят на первое место баланс между работой и личной жизнью. Они могут быть менее склонны оставаться на работе сверхурочно или жертвовать своим временем ради карьеры», — поясняет эксперт.
Это иногда воспринимается как ленность, но на самом деле это отражает их стремление к гармонии и устойчивому образу жизни.
Открытость к изменениям и смена работы
Зумеры более склонны к смене работы и поиску новых возможностей.
«Это тоже воспринимается как нестабильность, но на самом деле это может отражать их стремление найти подходящее место для самореализации», — говорит Зулия Лоикова.
Молодежь более открыта к новому опыту и стремится к профессиональному росту.
Разные ценности и мотивации
Многие представители более взрослого поколения критикуют зумеров за недостаток опыта и нежелание «тяжело работать».
«Я много раз слышала от более взрослых людей 40+, что они еще и маленькие. Зумеры ничего не понимают в работе, что нужно долго, нудно зарабатывать деньги и тяжело… Ну, так скажем, я здесь не согласна», — отмечает Зулия Лоикова.
Работодатели также могут воспринимать желание зумеров иметь официальное оформление и белую зарплату как признак избалованности. На самом деле, это просто разные ценности и мотивации.
Необходимо взаимопонимание
Не стоит воспринимать зумеров как ленивых и некомпетентных. Они — представители нового поколения с своими ценностями и подходом к работе. Важно понимать их мотивацию и стремления, чтобы строить эффективное и взаимовыгодное сотрудничество.
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