Стоит ли бояться зумеров: взгляд HR-консультанта на особенности поколения

Взаимопонимание между поколениями — ключ к успешной работе в современных условиях.

В социальных сетях распространяются шутки о зумерах (представителях поколения Z) и их особенном подходе к работе.

Их часто характеризуют как чрезмерно ранимых и готовых ходить к психотерапевту после каждой неудачи. HR-консультант Зулия Лоикова в беседе с «Городовой» рассказала, насколько эти стереотипы соответствуют действительности.

Чувствительность и психическое здоровье

«Зумеры часто воспринимаются как более эмоционально восприимчивые. Что может быть связано с их открытостью, обсуждением личных переживаний, проблем, личных границ и так далее», — отмечает Зулия Лоикова.

Это воспринимается как ранимость, хотя на самом деле это может быть просто стремлением к более адекватному подходу к психическому здоровью. Поколение Z активно говорит о важности этого момента и обращается за помощью, когда это необходимо.

Рабочие ценности и баланс между работой и личной жизнью

Рабочие ценности зумеров отличаются от ценностей более взрослого поколения.

«Зумеры часто ставят на первое место баланс между работой и личной жизнью. Они могут быть менее склонны оставаться на работе сверхурочно или жертвовать своим временем ради карьеры», — поясняет эксперт.

Это иногда воспринимается как ленность, но на самом деле это отражает их стремление к гармонии и устойчивому образу жизни.

Открытость к изменениям и смена работы

Зумеры более склонны к смене работы и поиску новых возможностей.

«Это тоже воспринимается как нестабильность, но на самом деле это может отражать их стремление найти подходящее место для самореализации», — говорит Зулия Лоикова.

Молодежь более открыта к новому опыту и стремится к профессиональному росту.

Разные ценности и мотивации

Многие представители более взрослого поколения критикуют зумеров за недостаток опыта и нежелание «тяжело работать».

«Я много раз слышала от более взрослых людей 40+, что они еще и маленькие. Зумеры ничего не понимают в работе, что нужно долго, нудно зарабатывать деньги и тяжело… Ну, так скажем, я здесь не согласна», — отмечает Зулия Лоикова.

Работодатели также могут воспринимать желание зумеров иметь официальное оформление и белую зарплату как признак избалованности. На самом деле, это просто разные ценности и мотивации.

Необходимо взаимопонимание

Не стоит воспринимать зумеров как ленивых и некомпетентных. Они — представители нового поколения с своими ценностями и подходом к работе. Важно понимать их мотивацию и стремления, чтобы строить эффективное и взаимовыгодное сотрудничество.

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