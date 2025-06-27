Звонок с номера 900: как отличить мошенников от банка

Есть советы, которые помогут понять, кто находится по ту сторону телефонной трубки.

Если вам когда-нибудь звонили с номера 900, вы, наверное, задавались вопросом: это действительно Сбербанк или очередные мошенники?

Ситуация действительно запутанная, потому что и банк, и злоумышленники могут использовать один и тот же номер — 900 — и при этом звонок на экране телефона выглядит официально.

Разбираемся, как не попасться на удочку мошенников и сохранить свои деньги.

Почему звонят с номера 900?

Номер 900 — это официальный короткий номер Сбербанка. С него действительно могут звонить сотрудники банка, чтобы:

Подтвердить крупный или подозрительный перевод денег; Напомнить о просроченной задолженности; Предложить продлить страховку или рассказать о новых услугах; Уточнить детали по вашим обращениям или сделкам с недвижимостью.

Кроме того, с номера 900 часто приходят автоматические голосовые сообщения или SMS-уведомления о состоянии счета и операциях.

Это нормальная практика, и номер 900 нельзя просто заблокировать, потому что вы рискуете не получать важные сообщения, передает сайт Банки.ру.

Мошенники и подмена номера

Вот тут начинается самое неприятное. Мошенники используют технологию, которая называется спуфинг — они подменяют номер звонка, и на вашем телефоне отображается именно 900, хотя звонок идет от них, а не от банка.

Иногда мошенники чуть меняют номер: например, звонят с 9000 или +7 (900), чтобы вы не сразу заметили подвох.

Их цель — вызвать у вас панику, рассказать, что с вашей картой что-то не так, и выманить конфиденциальные данные. После этого деньги с вашего счета могут быть украдены.

Как отличить настоящий звонок от мошеннического?

Есть несколько простых правил, которые помогут не попасть в ловушку:

Настоящий сотрудник банка никогда не попросит вас назвать пароли, коды из SMS, CVV-код или логин от интернет-банка. Если вас просят продиктовать такую информацию — это мошенники.

Официальные звонки с номера 900 не будут настаивать на срочном переводе денег или скачивании приложений по ссылкам. Если вам предлагают «спасти» деньги, срочно перевести их на «безопасный» счет — это мошенники.

Если звонок вызывает подозрения, лучше просто положить трубку и самостоятельно перезвонить в банк на номер 900. Так вы точно будете говорить с настоящими сотрудниками.

Запишите номер 900 в контакты телефона как «Сбербанк». Тогда, если мошенники позвонят с другого номера, вы сразу заметите, что это не официальный звонок.

Что делать, если вы уже сообщили мошенникам данные?

Если вы случайно продиктовали мошенникам данные карты или коды, сразу звоните в банк на номер 900, чтобы заблокировать карту и предотвратить дальнейшие списания.

Также стоит проверить выписку по счету на предмет подозрительных операций.

Звонки с номера 900 — это не всегда мошенники, но и не всегда сотрудники банка. Главное — не поддаваться панике, не передавать личные данные и всегда проверять информацию самостоятельно.