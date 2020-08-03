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Александр Кокорин

Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву и огласил новый
Мосгорсуд в понедельник во время рассмотрения жалобы на приговор снизил срок наказания футболисту Павлу Мамаеву до одного года исправительных работ, сообщает корреспондент издания ТАСС.   
03 авг 2020 17:57
Общество
Суд объявит решение по делу Кокорина и Мамаева 3 августа
Решение суда по пересмотру приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву будет оглашено 3 августа. Как сообщает РИА Новости, об этом сегодня, 31июля, объявил судья Московского городского суда.
31 июл 2020 15:32
Общество
Пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву перенесен на конец июля
Процедура пересмотра приговора, вынесенного ранее в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, отложена на конец июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Московский городской суд.
06 июл 2020 13:14
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