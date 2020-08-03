Александр Кокорин

Мосгорсуд в понедельник во время рассмотрения жалобы на приговор снизил срок наказания футболисту Павлу Мамаеву до одного года исправительных работ, сообщает корреспондент издания ТАСС.
Решение суда по пересмотру приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву будет оглашено 3 августа. Как сообщает РИА Новости, об этом сегодня, 31июля, объявил судья Московского городского суда.
Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал появившиеся в СМИ новости о новом миллионом контракте футболиста Александра Кокорина. Об этом пишет «Sport24».
Процедура пересмотра приговора, вынесенного ранее в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, отложена на конец июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Московский городской суд.
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