Александр Кокорин

В «Сочи» опровергли слухи о контракте Кокорина на €3 млн в год

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал появившиеся в СМИ новости о новом миллионом контракте футболиста Александра Кокорина. Об этом пишет «Sport24».