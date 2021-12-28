Все новости / Ильхам Алиев

Ильхам Алиев

Политика
Лукашенко прибыл в Петербург на саммит СНГ и переговоры с Путиным
Утром, 28 декабря, президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите СНГ, который завершит юбилейный для Содружества год. Завтра, в среду, белорусский лидер встретится с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
28 дек 2021 12:10
Политика
Пашинян прибыл в Сочи на переговоры с Путиным и Алиевым
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Сочи, где состоятся трехсторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает РИА Новости.
26 ноя 2021 14:11
Политика
Эрдоган: в Азербайджане может появиться военная база Турции
На территории Азербайджана в будущем могут разместить турецкую военную базу. Такими планами поделился турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, это гарантирует безопасность по всей границе государства, пишет газета Hurriyet.
17 июн 2021 15:25
Политика
Алиев и Эрдоган подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях Баку и Анкары
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом декларацию о союзнических отношениях Баку и Анкары в ходе их встречи в городе Шуша.   
15 июн 2021 17:59
Политика
В МИД Азербайджана прокомментировали слова Алиева о Зангезурском коридоре
В словах азербайджанского президента Ильхама Алиева о Зангезурском коридоре нет угрозы территориальной целостности Армении. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, сообщает РИА Новости.  
21 апр 2021 11:09
Политика
Минобороны РФ в письме Баку сообщило, что «Искандеры» не запускались в Карабахе
Азербайджан получил от Минобороны России письмо с ответом о ракетах «Искандер-М» в Армении, но информация оказалась неполной, заявил в интервью телеканалу АzTV президент Азербайджана Ильхам Алиев.  
20 апр 2021 20:39
Политика
Лукашенко сообщил о планах президента Азербайджана на восстановление Карабаха
Еще до того, как пост премьер-министра Армении занял Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев предлагал Еревану восстановить Нагорный Карабах. Об этом рассказал глава Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с Алиевым, сообщает РБК.
15 апр 2021 13:11
Политика
Алиев потребовал от Еревана ответа, откуда Армения получила «Искандер-М»
Азербайджан намерен добиться официального разъяснения по поводу того, каким образом к Армении попали произведенные в России ракетные комплексы «Искандер-М». Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии парка трофеев в Баку, передает «РИА Новости».  
12 апр 2021 17:41
Политика
Путин обсудил с Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин провел в четверг телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которого лидеры обсудили ситуацию вокруг военного конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает сайт Кремля.   
08 апр 2021 21:02
Политика
Митингующие в Ереване попытались попасть в здание правительства
В Ереване продолжаются акции против премьер-министра Армении Николы Пашиняна. Очередной такой митинг произошел в четверг, 28 января, и закончился стычками с полицией. Об этом пишет «ТАСС».  
28 янв 2021 19:21
Политика
У посольства Армении в Москве начался митинг противников Пашиняна
Возле посольства Армении в Москве собрались на митинг несколько десятков противников премьер-министра республики Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.  
11 янв 2021 14:25
Политика
Ильхам Алиев призвал говорить о нагорно-карабахском конфликте в прошедшем времени
Говорить о нагорно-карабахском конфликте уже следует только в прошедшем времени. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета глав стран Содружества Независимых Государств, сообщает РИА Новости.
18 дек 2020 14:32
Политика
В Баку проходит военный парад в честь победы в Карабахе
В четверг, 10 декабря, в Баку стартовал Парад Победы, посвященный завершению военных действий в Нагорном Карабахе. В нем приняли участие президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган, передает «РИА Новости».
10 дек 2020 14:37
Политика
В Ереване начались задержания протестующих
Во вторник, 8 декабря, в Ереване началась очередная акция протеста. После полудня демонстранты перекрыли центральные и периферийные улицы столицы — Маштоца, Абовяна, Теряна и другие. На дорогах образовались пробки, пишет «РИА Новости».
08 дек 2020 14:35
Политика
Алиев предложил Франции «отдать армянам» город Марсель
Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще во время боевых действий выступил с необычным предложением к властям Франции. Глава страны высказал идею отдать город Марсель армянам, чтобы там можно было создать «второе государство», рассказал он во время обращения к народу. 
01 дек 2020 16:23
Политика
Баку передал Лачинский коридор под контроль российских миротворцев
Лачинский коридор в Нагорном Карабахе передан под контроль миротворческих сил из России. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обращения к нации, сообщает газета «Известия».
01 дек 2020 12:34
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