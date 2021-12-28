Утром, 28 декабря, президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите СНГ, который завершит юбилейный для Содружества год. Завтра, в среду, белорусский лидер встретится с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Сочи, где состоятся трехсторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает РИА Новости.
В Армении подтвердили информацию о том, что готовится встреча премьер-министра страны Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина.
На территории Азербайджана в будущем могут разместить турецкую военную базу. Такими планами поделился турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, это гарантирует безопасность по всей границе государства, пишет газета Hurriyet.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом декларацию о союзнических отношениях Баку и Анкары в ходе их встречи в городе Шуша.
В словах азербайджанского президента Ильхама Алиева о Зангезурском коридоре нет угрозы территориальной целостности Армении. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, сообщает РИА Новости.
Азербайджан получил от Минобороны России письмо с ответом о ракетах «Искандер-М» в Армении, но информация оказалась неполной, заявил в интервью телеканалу АzTV президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Еще до того, как пост премьер-министра Армении занял Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев предлагал Еревану восстановить Нагорный Карабах. Об этом рассказал глава Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с Алиевым, сообщает РБК.
Азербайджан намерен добиться официального разъяснения по поводу того, каким образом к Армении попали произведенные в России ракетные комплексы «Искандер-М». Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии парка трофеев в Баку, передает «РИА Новости».
Президент России Владимир Путин провел в четверг телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которого лидеры обсудили ситуацию вокруг военного конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает сайт Кремля.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку передал Армении всех мирных жителей, которые попали в плен во время военного конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом пишет «ТАСС».
В Ереване продолжаются акции против премьер-министра Армении Николы Пашиняна. Очередной такой митинг произошел в четверг, 28 января, и закончился стычками с полицией. Об этом пишет «ТАСС».
В Москве начались трехсторонние переговоры президентов России, Азербайджана и премьер министра Армении.
Возле посольства Армении в Москве собрались на митинг несколько десятков противников премьер-министра республики Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.
Говорить о нагорно-карабахском конфликте уже следует только в прошедшем времени. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета глав стран Содружества Независимых Государств, сообщает РИА Новости.
В четверг, 10 декабря, в Баку стартовал Парад Победы, посвященный завершению военных действий в Нагорном Карабахе. В нем приняли участие президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган, передает «РИА Новости».
Во вторник, 8 декабря, в Ереване началась очередная акция протеста. После полудня демонстранты перекрыли центральные и периферийные улицы столицы — Маштоца, Абовяна, Теряна и другие. На дорогах образовались пробки, пишет «РИА Новости».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще во время боевых действий выступил с необычным предложением к властям Франции. Глава страны высказал идею отдать город Марсель армянам, чтобы там можно было создать «второе государство», рассказал он во время обращения к народу.
Лачинский коридор в Нагорном Карабахе передан под контроль миротворческих сил из России. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обращения к нации, сообщает газета «Известия».
В Степанакерте российскими военными развернут полевой госпиталь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника медицинского отряда министерства обороны России Ярослава Иванова.