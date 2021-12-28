Ильхам Алиев

Лукашенко прибыл в Петербург на саммит СНГ и переговоры с Путиным

Утром, 28 декабря, президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите СНГ, который завершит юбилейный для Содружества год. Завтра, в среду, белорусский лидер встретится с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».