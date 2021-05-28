Все новости / Иван Голунов

Иван Голунов

Общество
Журналист Голунов потребовал 5 млн рублей от задержавших его полицейских
Журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов подал гражданский иск к пятерым бывшим полицейским, подбросившим ему наркотики. В качестве компенсации за причиненный моральный ущерб журналист потребовал от них 5 миллионов рублей, пишет «РИА Новости».
15 июл 2020 15:13
Происшествия
Представитель Голунова заявил, что видеозапись задержания журналиста уничтожена
Адвокат Сергей Бадамшин во время заседания в Мосгорсуде объявил, что оперативная видеозапись задержания журналиста Ивана Голунова полицейскими уничтожена. Об этом сообщает «ТАСС».
11 мар 2020 14:36
Общество
Ударивший журналиста Голунова экс-полицейский извинился перед ним в суде
Бывший сотрудник полиции Максим Уметбаев, которого обвиняют по делу о незаконном задержании журналиста интернет-издания Meduza Ивана Голунова, принес последнему извинения за свои действия, назвав их «непрофессиональными». Известно, что во время задержания он ударил журналиста. Об этом сообщает «ТАСС».
11 мар 2020 12:56
Происшествия
Обыски в УВД по ЗАО Москвы по делу Голунова
С обысками следователи нагрянули в столичную полицию. Местом для проведения следственных действий стало УВД по Западному административному округу столицы. Оперативники проверили сразу пять помещений – рабочие кабинеты, в которых трудились бывшие сотрудники ведомства. Все они числятся фигурантами уголовного дела о незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Напомним, молодого человека задержали по подозрению в хранении и попытке сбыта наркотических веществ в июне прошлого года.  
06 мар 2020 16:06
Происшествия
Журналист Голунов пройдет психиатрическое обследование
Как информирует ТАСС со ссылкой на адвоката Ивана Голунова, по требованию Следственного комитета РФ журналисту следует пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Как поясняет сам Голунов, следователи намерены оценить его склонность к психическим заболеваниям, протестировать адекватность восприятия и проверить на зависимость от психоактивных веществ.  
05 мар 2020 16:41
Происшествия
Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах журналиста Голунова
Экспертиза, проведенная в 2019 году, подтвердила наличие следов наркотиков на волосах журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова, пишет ТАСС со ссылкой на слова адвоката Алексея Коврижкина, защищающего подозреваемого по делу Голунова Игоря Ляховца. 
28 фев 2020 08:57
Общество
Путин прокомментировал следствие по делу журналиста Голунова
Российский лидер Владимир Путин высказал мнение, что в деле журналиста Ивана Голунова большую роль сыграла активная общественная позиция. Он отметил, что не знал о том, что это дело вызвало наибольший резонанс в 2019 году. Об этом сообщает «RT на русском».
26 фев 2020 10:27
Шоу-бизнес
Прокуратура извинилась перед Голуновым за уголовное преследование
Прокуратура Западного административного округа Москвы принесла официальные извинения журналисту «Медузы» Ивану Голунову. Однако сам Голунов заявил, что ни он, ни его адвокат никаких документов не получали. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
05 фев 2020 12:27
Политика
Песков заявил, что Кремль не будет вмешиваться в расследование дела Голунова
У Кремля нет возможностей и цели влиять на расследование уголовного дела о неправомерном аресте журналиста Ивана Голунова, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
29 янв 2020 13:58
Шоу-бизнес
Дело Голунова переквалифицировали в более «жесткое»
СК РФ возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий полицейскими, задержавшими в июне 2019 года журналиста Ивана Голунова. Следствие переквалифицировало преступления в более жесткие, чем просил журналист, пишут «Новые известия».
14 янв 2020 20:11
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