Иван Голунов

Обыски в УВД по ЗАО Москвы по делу Голунова

С обысками следователи нагрянули в столичную полицию. Местом для проведения следственных действий стало УВД по Западному административному округу столицы. Оперативники проверили сразу пять помещений – рабочие кабинеты, в которых трудились бывшие сотрудники ведомства. Все они числятся фигурантами уголовного дела о незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Напомним, молодого человека задержали по подозрению в хранении и попытке сбыта наркотических веществ в июне прошлого года.