Журналист Иван Голунов не будет обжаловать приговор экс-полицейским, которых приговорили к 12 годам колонии за фальсификацию его дела, передает РБК.
Следствие не установило заказчика, который причастен к фальсификации доказательств по делу журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.
Журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов подал гражданский иск к пятерым бывшим полицейским, подбросившим ему наркотики. В качестве компенсации за причиненный моральный ущерб журналист потребовал от них 5 миллионов рублей, пишет «РИА Новости».
Адвокат Сергей Бадамшин во время заседания в Мосгорсуде объявил, что оперативная видеозапись задержания журналиста Ивана Голунова полицейскими уничтожена. Об этом сообщает «ТАСС».
Бывший сотрудник полиции Максим Уметбаев, которого обвиняют по делу о незаконном задержании журналиста интернет-издания Meduza Ивана Голунова, принес последнему извинения за свои действия, назвав их «непрофессиональными». Известно, что во время задержания он ударил журналиста. Об этом сообщает «ТАСС».
С обысками следователи нагрянули в столичную полицию. Местом для проведения следственных действий стало УВД по Западному административному округу столицы. Оперативники проверили сразу пять помещений – рабочие кабинеты, в которых трудились бывшие сотрудники ведомства. Все они числятся фигурантами уголовного дела о незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Напомним, молодого человека задержали по подозрению в хранении и попытке сбыта наркотических веществ в июне прошлого года.
Как информирует ТАСС со ссылкой на адвоката Ивана Голунова, по требованию Следственного комитета РФ журналисту следует пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Как поясняет сам Голунов, следователи намерены оценить его склонность к психическим заболеваниям, протестировать адекватность восприятия и проверить на зависимость от психоактивных веществ.
Экспертиза, проведенная в 2019 году, подтвердила наличие следов наркотиков на волосах журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова, пишет ТАСС со ссылкой на слова адвоката Алексея Коврижкина, защищающего подозреваемого по делу Голунова Игоря Ляховца.
Российский лидер Владимир Путин высказал мнение, что в деле журналиста Ивана Голунова большую роль сыграла активная общественная позиция. Он отметил, что не знал о том, что это дело вызвало наибольший резонанс в 2019 году. Об этом сообщает «RT на русском».
Несправедливо обвиненный в хранении наркотиков журналист получил письменное извинение от прокуратуры. Об этом сам Голунов рассказал в Телеграм-канале.
Прокуратура Западного административного округа Москвы принесла официальные извинения журналисту «Медузы» Ивану Голунову. Однако сам Голунов заявил, что ни он, ни его адвокат никаких документов не получали. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Бывших полицейских, которые предположительно подкинули наркотики журналисту Ивану Голунову, самих заподозрили в незаконном обороте запрещенных веществ.
У Кремля нет возможностей и цели влиять на расследование уголовного дела о неправомерном аресте журналиста Ивана Голунова, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пятеро бывших полицейских, которые были причастны к уголовному делу против журналиста «Медузы» Ивана Голунова, задержаны.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий полицейскими, задержавшими в июне 2019 года журналиста Ивана Голунова. Следствие переквалифицировало преступления в более жесткие, чем просил журналист, пишут «Новые известия».
Полицейских, которые причастны к незаконному задержанию журналиста Ивана Голунова, подозревают в превышении должностных полномочий, сообщил адвокат Голунова.