«Квартет И» выступит на одной сцене вместе с Максимом Леонидовым

Артисты из команды «Квартет И» возвращаются в Санкт-Петербург, да не одни. С ними на сцену выйдет участник культовой группы «Секрет» Максим Леонидов, который украсит