Максим Леонидов

Сложись все так, как задумывала артистка, фильм мог бы быть совсем иным.
У эстрадного артиста есть обеспеченные поклонники, которые ждали его на родине.
Уехавшему в Израиль исполнителю на двух стульях усидеть не получилось.
Певец уже долгое время бывал на родине только наездами.
В январе 2022-го актрисе исполнилось 47 лет, и сейчас она известна в российском кинематографе.
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