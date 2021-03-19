Бывший госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал резкое высказывание американского президента Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина. В эфире Fox News он отметил, что такие слова скорее выглядят как «обзывательство», не подкрепленное никаким делом.
Договор СНВ-3 неравномерно ограничивает американский и российский ядерные арсеналы. Об этом в ходе брифинга заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Власти США пока не решили, могут ли признать предводителя белорусской оппозиции Светлану Тихановскую лидером республики. В частности, госсекретарь США Майк Помпео в беседе с Fox News уклонился от прямого ответа на этот вопрос, передает «РИА Новости».
Штаты собираются помешать завершению строительства газопровода «Северный поток — 2». Для этого они хотят сформировать специальную коалицию, и работа в данном направлении уже началась. Такое заявление в интервью немецкому изданию Bild сделал госсекретарь США Майк Помпео.
Штаты допустили введение новых санкций против Белоруссии после инцидента с Марией Колесниковой. Об этом предупредил госсекретарь Майк Помпео, передает «РИА Новости».
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила в четверг ООН отправить в Минск мониторинговую комиссию, которая зафиксирует ситуацию «на земле». Об этом политик заявила, выступая по видеосвязи на неформальной встрече Совбеза всемирной организации по «формуле Арриа».
Американские власти не будут терпеть действий России, направленных на сговор с экстремистами из запрещенного движения «Талибан» с целью убийства военных стран Запада.
Жители Российской Федерации начали получать СМС, в которых предлагается существенное вознаграждение за сотрудничество с Государственным департаментом Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает сетевое издание Znak.com.
В строительство «Северного потока — 2» вмешался природный фактор в виде начавшегося нереста трески, который приходится на июль и август. В результате по указу датских властей прокладка труб газопровода была приостановлена: строителям нельзя приступать к любым работам до конца сентября. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на газету Die Welt.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что предложение американского госсекретаря Майка Помпео объединиться против Китая можно рассматривать как попытку вбить клин между РФ и КНР.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о введении санкций в отношении государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Майка Помпео. Как сообщает РБК, об этом руководитель северокавказской республики сказал в ходе совещания по вопросам развития региона.
Европейские политики отреагировали на американские санкции из-за «Северного потока — 2».
Кадырову присвоили звание генерал-майора Росгвардии после того, как он показал американцам фотографию с пулеметами в руках.
Госсекретарь США Майк Помпео считает, что его чеченский коллега Рамзан Кадыров нарушает права человека. За это Кадырова не пустят в США.
Заместитель председателя Совета безопасности России и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев прокомментировал угрозу госсекретаря США Майка Помпео ввести санкции против участников проекта «Северный поток — 2».
Власти Соединенных Штатов Америки включили в закон о противодействии России через санкции строящиеся газопровод «Северный поток – 2» и вторую нитку «Турецкого потока – 2». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Bloomberg.
Представители компании Nord Stream 2 AG заявили, что Соединенные Штаты пренебрегают интересами Европы, когда грозятся ввести санкции против строителей газопровода.
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала американские санкции против строителей газопровода «нечистоплотной конкуренцией».
Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции в отношении Сирии. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на американского государственного секретаря Майка Помпео.
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что санкционный режим против Сирии будет расширен на Башара Асада и его жену Асму.