Майк Помпео

Строительство «Северного потока — 2» остановила треска

В строительство «Северного потока — 2» вмешался природный фактор в виде начавшегося нереста трески, который приходится на июль и август. В результате по указу датских властей прокладка труб газопровода была приостановлена: строителям нельзя приступать к любым работам до конца сентября. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на газету Die Welt.