Все новости / Майк Помпео

Майк Помпео

Политика
Помпео назвал «обзывательством» слова Байдена о Путине
Бывший госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал резкое высказывание американского президента Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина. В эфире Fox News он отметил, что такие слова скорее выглядят как «обзывательство», не подкрепленное никаким делом. 
19 мар 2021 12:14
Политика
Помпео уклонился от ответа на вопросы о президенте Белоруссии
Власти США пока не решили, могут ли признать предводителя белорусской оппозиции Светлану Тихановскую лидером республики. В частности, госсекретарь США Майк Помпео в беседе с Fox News уклонился от прямого ответа на этот вопрос, передает «РИА Новости».
02 окт 2020 14:21
Политика
США создают коалицию против «Северного потока — 2»
Штаты собираются помешать завершению строительства газопровода «Северный поток — 2». Для этого они хотят сформировать специальную коалицию, и работа в данном направлении уже началась. Такое заявление в интервью немецкому изданию Bild сделал госсекретарь США Майк Помпео.
22 сен 2020 09:18
Политика
Тихановская обратилась к ООН, Помпео заикнулся о Боге
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила в четверг ООН отправить в Минск мониторинговую комиссию, которая зафиксирует ситуацию «на земле». Об этом политик заявила, выступая по видеосвязи на неформальной встрече Совбеза всемирной организации по «формуле Арриа».   
04 сен 2020 19:11
Политика
Россиянам приходят СМС от Госдепартамента США
Жители Российской Федерации начали получать СМС, в которых предлагается существенное вознаграждение за сотрудничество с Государственным департаментом Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает сетевое издание Znak.com.
06 авг 2020 15:52
Политика
Строительство «Северного потока — 2» остановила треска
В строительство «Северного потока — 2» вмешался природный фактор в виде начавшегося нереста трески, который приходится на июль и август. В результате по указу датских властей прокладка труб газопровода была приостановлена: строителям нельзя приступать к любым работам до конца сентября. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на газету Die Welt.
27 июл 2020 12:01
Политика
МИД ответил на предложение Помпео создать альянс против Китая
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что предложение американского госсекретаря Майка Помпео объединиться против Китая можно рассматривать как попытку вбить клин между РФ и КНР.  
24 июл 2020 20:37
Политика
Кадыров ввел санкции против госсекретаря США
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о введении санкций в отношении государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Майка Помпео. Как сообщает РБК, об этом руководитель северокавказской республики сказал в ходе совещания по вопросам развития региона.
24 июл 2020 09:54
Политика
Медведев заявил о «борзости» США в истории с «Северным потоком-2»
Заместитель председателя Совета безопасности России и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев прокомментировал угрозу госсекретаря США Майка Помпео ввести санкции против участников проекта «Северный поток — 2».  
16 июл 2020 20:55
Политика
США пригрозили санкциями за участие в российских газовых проектах
Власти Соединенных Штатов Америки включили в закон о противодействии России через санкции строящиеся газопровод «Северный поток – 2» и вторую нитку «Турецкого потока – 2». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Bloomberg.
16 июл 2020 08:22
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