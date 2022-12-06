Она заранее предупреждала родственницу.
Именно тогда певице объявили жуткие новости.
Певица была копией родительницы.
Какими способами артисты борются со старостью.
Ведущий не оставил близким шансов.
Бывший возлюбленный певицы не такой уж белый и пушистый.
Во время тяжелой болезни их отношения изменились.
Сестер будто преследовал злой рок.
Певице пришлось пройти через страшные мучения.
Телеведущий сходил в гости на съемки программы «Секрет на миллион».
Молодая мама приняла участие в программе «Секрет на миллион».
Дочка певицы растет без отца.
Сестра артистки поделилась откровенными воспоминаниями.
Так просто избавиться от напасти не выйдет.
Наталья Фриске стала матерью после долгих лет безуспешных попыток.
Сестра покойной поп-певицы наслаждалась декретным отпуском меньше полугода.
Сегодня дочери Натальи Фриске исполнилось четыре месяца.
Сестра ныне покойной поп-певицы внесла ясность в слухи о романе с известным певцом.
Эзотерик не советует постить фото малышей.
Подписчики хороши не тогда, когда критикуют, а когда хвалят и деньги шлют.