Пересмотр неизбежен: в Госдуме предлагают увеличить МРОТ в два раза из-за инфляции

В Госдуму уже в ближайшую среду планируется внести проект закона, который может кардинально изменить социально-экономический ландшафт страны.
Главным инициатором выступает Сергей Миронов — лидер партии и глава думской фракции, который предлагает с 1 января 2026 года увеличить минимальный размер оплаты труда до 50 000 рублей в месяц.
«Этот уровень позволит людям действительно удовлетворять свои базовые потребности», — поясняет Миронов РИА Новости.
Что особенно важно на фоне продолжающейся инфляции и роста потребительских цен.
Почему именно 50 тысяч? — взгляд законодателя и причины пересмотра
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, актуальность повышения МРОТ вызвана объективным ростом цен с 2022 года и усилением инфляционных процессов.
Миронов прямо заявляет:
«С 2022 года потребительные цены резко увеличились, и, значит, уровень МРОТ нуждается в адекватном пересмотре».
Это не просто цифра — «50 тысяч» — это символ надежды на повышение качества жизни граждан и попытка уравнять труд с достойным вознаграждением.
МРОТ сегодня и завтрашний скачок — цифры, требующие осмысления
|Дата
|Размер МРОТ, руб.
|Комментарии
|2023
|19 242
|Текущий уровень до повышения
|1 мая 2025 года
|24 792
|Недавнее повышение
|1 января 2026 года
|50 000
|Предлагаемый проект председателя Миронова
Такое немыслимое на первый взгляд удвоение вызывает массу вопросов — возможно ли такое резкое изменение и как оно скажется на экономике страны в целом?
За что болеют и чего опасаются — разные стороны одного повышения
Сергей Миронов убежден — «работа должна позволять человеку жить, а не просто выживать», и поэтому «запредельный рост цен вынуждает менять подходы». Именно такое заявление стоит в основе законопроекта.
Но вместе с этим звучат и опасения экономистов и предпринимателей, которые предупреждают о рисках: рост затрат на зарплаты может повысить цену на товары и услуги, спровоцировав дальнейшую инфляцию.
Есть мнения, что резкое повышение МРОТ может вызвать сокращение рабочих мест, особенно в малом и среднем бизнесе.
Что это значит для обычных людей и социальной сферы?
Для миллионов трудящихся повышение минимального размера оплаты труда — потенциальная возможность улучшить жилищные условия, получать более сбалансированное питание и качественные услуги.
Это также влияет на пособия и размеры социальных выплат, поскольку многие из них рассчитываются исходя из уровня МРОТ.
В то же время остается открытым вопрос — насколько эффективно предприятия смогут адаптироваться к новым расходам и будет ли выполняться обещание «жить достойно» на практике.