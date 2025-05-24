Audi A6 на вторичке: надёжный бизнес-класс или черная дыра в вашем кошельке

Предложения на них заманчивые, но стоит ли игра свеч?

Портал «Городовой» обратился к автоэксперту Евгению Ладушкину, чтобы понять, почему на вторичном рынке так много Audi A6 и стоит ли её покупать, когда за ту же сумму можно взять условно новую LADA.

Ведь, как показывает практика, в ценовом диапазоне от 800 тысяч до 1,5 миллионов рублей выбор моделей A6 огромен — от машин 1999 года до вполне бодрых представителей конца 2010-х.

Почему этих машин так много

Audi A6 выпускается с 1994 года, и с тех пор сменилось несколько поколений. Некоторые экземпляры можно найти на рынке даже за 300 тысяч — речь, конечно, о вариантах из 90-х.

Но в бюджете около миллиона рублей можно наткнуться как на версии 2001 года, так и на автомобиль 2009–2010 годов — всё зависит от состояния, пробега, мотора и комплектации. А комплектаций у A6 всегда было много — от «голых» версий до полных фаршем.

В чём подвох

Ладушкин отмечает: «Основные проблемы — это не кузов, которому больше 20 лет, а моторы и обслуживание».

Некоторые из двигателей, например 2.7 biturbo (EA835) и 3.0 supercharged TFSI DOHC V6, хоть и выдают отличную динамику, конструктивно сложны и не рассчитаны на долгую жизнь. Их ресурс ограничен, а при серьёзной поломке чаще требуется не ремонт, а замена целого блока. А это уже сотни тысяч.

А есть ли живые? Есть

Тем, кто всё же хочет себе A6, эксперт советует обратить внимание на машины с атмосферными моторами — в частности, на 3.0 V6 с индексами BBJ или ASN. Эти двигатели проще, надёжнее и менее нагружены. Они лучше переносят возраст, требуют умеренного ухода и гораздо охотнее поддаются ремонту.

«Если очень хочется Audi — берите простую комплектацию, атмосферный мотор и механику. Иначе обслуживание быстро догонит и перегонит стоимость самой машины», — предупреждает Ладушкин.

А LADA?

При бюджете в 1–1,5 миллиона рублей можно взять новую или почти новую LADA с гарантией, дешёвыми запчастями и доступным обслуживанием. Комфорта и имиджа у неё меньше, но головной боли и расходов — тоже.

На вторичке Audi A6 встречается часто, но почти всегда несёт за собой солидный багаж вложений. Если всё же решитесь, выбирайте максимально простую конфигурацию и проверяйте состояние машины особенно тщательно — в противном случае роскошь быстро превратится в абу́зу.