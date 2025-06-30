ГИБДД на охоте: как новые штрафы ударят по карману автомобилистов с 1 июля

Кому банки откажут в покупке машины с июля?

С 1 июля вступают в силу изменения, которые перевернут жизнь многих автомобилистов.

Рост цен на машины, новые штрафы ГИБДД, ужесточение правил получения автокредитов — это лишь вершина айсберга.

Штрафы — бьют по карману

Госдума одобрила законопроект, значительно повышающий штраф для водителей, не останавливающихся по требованию сотрудников ГИБДД. Вместо прежних 500-800 рублей, нарушителям придется заплатить от 7 до 10 тысяч рублей.

При повторном нарушении предусмотрено лишение водительских прав на срок до полугода. Это — серьезный удар по карману и стимул для соблюдения правил дорожного движения.

Не менее суровое наказание ждет тех, кто уклоняется от весового контроля: штраф составит до 600 тысяч рублей. Также предусмотрены штрафы за нарушение порядка и сроков размещения информации в системе выдачи спецразрешений.

Европротокол — больше возможностей, но с нюансами

С 1 июля увеличивается сумма страхового возмещения по европротоколу при разногласиях участников ДТП — со 100 до 200 тысяч рублей. Однако, «возможность получения выплаты будет доступна только при фиксации повреждений авто с помощью фото и видео».

Без фиксации можно рассчитывать лишь на прежнюю сумму — 100 тысяч рублей. В случае отсутствия разногласий, пострадавший может получить возмещение до 400 тысяч рублей.

ОСАГО — под наблюдением

Водители без полисов ОСАГО, попадающие в поле зрения камер, с 1 июля начнут получать «предупреждения» через «Госуслуги».

«Только с 1 января 2026 года «предупреждения» сменятся настоящими штрафами», — сообщает URA.RU.

Эта инициатива призвана повысить дисциплину среди водителей и снизить количество незастрахованных автомобилей на дорогах. Президент РФ Владимир Путин, поддержав эту меру, подчеркнул, что тарифы ОСАГО не должны меняться.

Автокредиты — не для всех

С 1 июля банки будут тщательнее проверять кредитную историю потенциальных заемщиков и отказывать клиентам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН).

«Введено ограничение на долю кредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) от 50 до 80%: их совокупный объем не может превышать 20% от всех выданных займов», — говорится в статье.

Автокредиты с ПДН свыше 80% допускаются в объеме не более 5% от общего числа таких кредитов. Это нововведение коснется и микрофинансовых организаций.

Цены — вверх: покупать сейчас или ждать?

Цены на автомобили в июле вырастут примерно на 2%.

«Цены на подержанные машины свыше 3,5 млн рублей не поменяются. В то же время стоимость машин в категории до 3,5 млн рублей немного подрастет — преимущественно на самые ходовые позиции», — говорит заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей автомобильной группы «Авилон» Ренат Тюктеев.

Повышение цен сопровождается понижением скидок.

«В июле по мере сокращения количества автомобилей 2024 года выпуска на рынке будет происходить уменьшение размера предоставляемых скидок», — считает Тюктеев.

Компания Fresh отмечает, что сейчас скидки предлагают бренды Haval, Chery, KGM, Belgee и Lada. Эксперты советуют приобретать автомобиль сейчас, пока цены не выросли.

Изменение/Нововведение Описание/Детализация Примечания/Ссылки Повышение цен на автомобили Средний рост цен на новые авто — 2%. На подержанные машины дороже 3,5 млн руб. цены не изменятся. На самые ходовые модели до 3,5 млн руб. — рост цен. Снижение скидок, совет покупать сейчас. Запрет на автокредиты для должников Ограничения на выдачу кредитов при ПДН (показатель долговой нагрузки):

- Кредиты с ПДН 50–80% — не более 20% от всех выданных займов;

- Кредиты с ПДН >80% — не более 5%. Касается банков и МФО. Повышение штрафа за неостановку по требованию ГИБДД Было: 500–800 руб.

Стало: 7 000–10 000 руб.

Повторное нарушение — лишение прав до 6 месяцев. Вступает в силу с июля. Штраф за уклонение от весового контроля Для владельцев грузового транспорта: 600 000 руб. за отказ или уклонение от контроля. Также при неостановке по требованию полиции. Штрафы за нарушения в системе спецразрешений Водитель: 3–5 тыс. руб.

Должностное лицо: 20–30 тыс. руб.

Юрлицо: 50–150 тыс. руб. За неполную или несвоевременную информацию. Повышение компенсации по европротоколу При разногласиях: до 200 000 руб. (было 100 000 руб.), только при фото/видеофиксации. Без фиксации — до 100 000 руб. При согласии сторон — до 400 000 руб. Вступает в силу с июля. Штрафы из-за отсутствия ОСАГО через камеры С 1 июля — предупреждения на «Госуслуги». С 1 января 2026 года — реальные штрафы. Тарифы ОСАГО не изменятся. Понижение скидок Уменьшение размера скидок по мере сокращения запасов машин 2024 года выпуска. Совет покупать авто сейчас

Советы автомобилистам: Как выжить в новых условиях?

Проверить наличие полиса ОСАГО: Избегать штрафов и обеспечить себе финансовую защиту в случае ДТП. Соблюдать ПДД: Не нарушатьправила дорожного движения, чтобы не попасть на новые, повышенные штрафы. Оценить свою кредитную нагрузку: Если в планах брать автокредит, следует убедиться, что ПДН позволяет получить одобрение банка. Присмотреться к покупке авто прямо сейчас: Лучше воспользоваться текущими скидками, пока цены не выросли. В случае ДТП — фиксировать повреждения: Делать фото и видео, чтобы получить максимальную компенсацию по европротоколу.

Автомобильный мир меняется, и с 1 июля эти изменения станут особенно заметны. Будьте внимательны к новым правилам и финансовым возможностям, чтобы избежать неприятных сюрпризов и остаться на колесах.