«Пресытились обычными»: почему бренды экспериментируют со вкусами и составами продуктов

Безалкогольная водка, рулеты «Аленка» со вкусом матчи, Lay’s со вкусом «Оливье», мороженое с рисовыми шариками из КБ… Рынок переполнен «странными» продуктами, которые, кажется, бросают вызов всем законам гастрономии.

Но зачем производители это делают? И есть ли у подобных экспериментов будущее?

На эти вопросы порталу «Городовой» ответил генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research, маркетолог Дмитрий Чумаков. Он объяснил, зачем выпускают такие продукты и кому это нужно.

Маркетинговые исследования: проводят ли их перед выпуском товара?

Маркетинговые исследования при выпуске нового продукта важны, но не всегда проводятся.

Дмитрий Чумаков Специалист по маркетингу «Далеко не все и не всегда проводят маркетинговые исследования перед тем, как создают новые продукты питания или напитки. Да и в других категориях такой подход — не редкость. Именно поэтому существенная часть новых товаров не находят интереса со стороны покупателей. Но важно отметить и то, что только правильно организованные исследования приносят пользу. От того, где и в каких условиях проходит тестирование нового продукта, какие использованы формулировки вопросов и методы обработки данных, зависит очень многое», — объяснил Чумаков.

«Пресытились» обычным: стремление к новизне и удивлению

По словам эксперта, гастрономические «чудовища» появляются из-за самих покупателей. Люди стремятся к новизне и удивлению.

«А если говорить о «странных» продуктах питания и напитках, то здесь причиной их появления является то, что в целом мнении люди «пресытились» и обычными продуктами питания или напитками их не удивить, при этом попробовать что-то новое — хочется», — отметил маркетолог.

Безалкогольная водка: зачем она нужна?

Вопрос о безалкогольной водке остается открытым. Вряд ли кто-то захочет наслаждаться вкусом напитка, оставаясь трезвым.

Возможно, это попытка привлечь внимание к бренду и создать хайп вокруг продукта.

Факторы, влияющие на успех «странных» товаров:

Новизна: Желание потребителей попробовать что-то новое и необычное.

Эпатаж: Привлечение внимания к продукту за счёт его необычности.

Маркетинг: Эффективная рекламная кампания, которая подогревает интерес к товару.

Качество: Даже самый «странный» продукт должен быть качественным и вкусным.

Примеры «странных» товаров и их потенциальное будущее

Рулеты «Аленка» со вкусом матчи: Сочетание классического бренда и модного вкуса может привлечь внимание как любителей «Аленки», так и поклонников матчи.

Чипсы Lay’s «Оливье»: Попытка создать знакомый вкус праздника в формате чипсов. Успех зависит от точности передачи вкуса и реакции потребителей.

Мороженое с рисовыми шариками из КБ: Необычное сочетание ингредиентов, рассчитанное на любителей экспериментов. Может стать нишевым продуктом для тех, кто ищет новые вкусовые ощущения.

Судьба «странных» товаров зависит от того, насколько они смогут удовлетворить потребности и ожидания потребителей. Новизна, эпатаж и маркетинг — важные факторы успеха, но качество и вкус остаются ключевыми.

Потребители решают, какие из этих товаров останутся на рынке, а какие будут забыты.