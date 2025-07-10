«Бунт и попытка омолодиться»: как «волосы депрессии» могут отразиться на жизни модниц

В 2025 году в мире моды и красоты появился необычный тренд, который сразу привлек внимание — так называемые «волосы депрессии».

Если раньше мы привыкли видеть на подиумах идеально уложенные локоны и сложные прически, то сейчас на смену пришла полная небрежность и даже некоторая «запущенность».

Что такое «волосы депрессии»?

Это прическа, которая выглядит так, будто вы просто забыли расчесать волосы. Волосы спутанные, с легкой жирностью у корней, собраны в низкий, расслабленный пучок или хвост, из которого выбиваются непослушные пряди.

В общем, создается впечатление, что человек просто не придавал значения своему внешнему виду — и это теперь считается модным.

Откуда взялся этот тренд?

Волосы «депрессии» впервые показали на Миланской неделе моды в коллекции Prada осень-зима 2025.

Модели вышли на подиум с такими «забытыми» волосами, и это сразу вызвало бурные обсуждения в соцсетях и среди стилистов.

После этого другие бренды тоже стали экспериментировать с подобной небрежностью, и тренд быстро распространился.

Что говорят эксперты?

Психолог Андрей Зберовский рассказал, как влияет на психику такой образ.

Андрей Зберовский Психолог «Современный тренд на депрессивную стрижку может, к сожалению, оказать еще большую медвежью услугу, более депрессивную нотку создать для тех, кто прибегает к подобной моде. Девушки с депрессивной укладкой, меньше привлекают внимание мужчин, потому что мужчины традиционно очень далеки от моды, они просто не поймут тренд на депрессивную прическу. Они будут считать данных девушек просто не совсем ухаживающими за собой, и, соответственно, будут меньше уделять им внимания, что создаст сложности для таких девушек в устройстве личной жизни. В итоге игра в депрессию может привести к реальной депрессии, связанной с тем, что девушка не создаст для себя комфортные отношения с мужчиной», — объясняет эксперт.

Подростковый бунт

Психолог отмечает, что он общался с девушками, которые решили принять новый образ. Для многих — это протест и бунт, который бывает в подростковом возрасте, а не погоня за модой.

Так, многие девушки чувствуют себя моложе.

«Данная мода не что иное, как индивидуализм, показывающий некое отрицание стандартов. Продолжение политики натурализма и феминизма, когда девушка говорит что принимайте меня такой какая есть. Но и это одновременная попытка немножко омолодиться. Другое дело, что когда все или многие будут носить «волосы депрессии», эта индивидуальность, она потеряется. А мужчины будут смотреть на тех, которые все-таки более ухоженные, более причесанные и более соответствующие стандартному мужскому запросу», — говорит Зберовский.

Однако есть и противоположное мнение.

Психолог КПТ Елена Греченко считает, что ничего опасного в этом тренде нет.

«На мой взгляд, сама прическа не имеет отношение к депрессии. Депрессия — это психическое расстройство, которое характеризуется потерей удовольствия и смыслов, безнадежностью. У человека пропадает желание что-либо делать, в том числе и прическу. И ему точно не до образов и стиля. Поэтому, скорее всего, это попытка раскрутить или создать новый стиль и привлечь к нему внимание. И вряд ли это отражение эпохи. Депрессия была и раньше. Негативно такой образ на человеке не отразится. Сама прическа, как ее не назови, не может отражаться на настроении», — считает эксперт.

Мнения экспертов разнятся и каждый сам решает для себя, стоит ли идти за новым трендом или все-таки остаться собой.