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Цены на яйца и картофель взлетели, и это не предел: селедка под шубой стала роскошью

16 ноября 2024 13:01
Цены на яйца и картофель взлетели, и это не предел: селедка под шубой стала роскошью
Цены на яйца и картофель взлетели, и это не предел: селедка под шубой стала роскошью
Фото Городовой.ру

Теперь вовсе не экономный салат, доступный каждому.

Экономические реалии подкорректировали и меню привычных праздничных столов: так, порция «селедки под шубой» за последний год в среднем подорожала на 12,1%.

Как сообщила Ольга Лебединская, экономист из РЭУ им. Г.В. Плеханова порталу Life, некоторые ингредиенты к новогоднему салату подорожали заметнее всего — яйца выросли в цене на 22%, а картофель аж на 43,3%. В Москве приготовление одного блюда обойдется в 413 рублей.

По прогнозам Лебединской, ближе к праздникам цены могут подняться еще на 15-16%, и это касается не только салата. Подорожала и елочная атрибутика — в этом году за каждый метр новогодней елки просят в среднем 1,2-1,5 тыс. рублей вместо привычных 1 тыс.

К праздничному столу россияне, возможно, столкнутся и с дефицитом мандаринов, традиционного символа Нового года. Неурожай в Турции может сделать этот фрукт редким гостем на столах.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Цены на продукты
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