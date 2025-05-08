Циклон за циклоном: какая погода установится 9 Мая в Петербурге — готовьте 2 комплекта одежды

Руководитель прогностического центра МЕТЕО Александр Шувалов рассказал «Городовому», чего ждать жителям и гостям Санкт-Петербурга на майские праздники и в День Победы.

По словам эксперта, в начале мая на северо-запад России регулярно будут выходить атлантические циклоны. Именно они определят переменчивую погоду: Петербург будет то в теплых, то в холодных зонах этих атмосферных вихрей.

«С 1 по 4 мая ожидается понижение температуры и дожди, дневная температура будет порядка 10 градусов», — пояснил Александр Шувалов. Затем, 5–6 мая, кратковременное потепление принесёт гребень высокого давления, но за ним вновь последует серия циклонов с дождями.

Самые важные изменения ожидаются к 9 мая.

«В передней части очередного циклона 9 мая ожидается кратковременное повышение температуры до 14–16 градусов тепла», — сообщил Шувалов. Однако вместе с потеплением в город придут порывистые ветры: сначала юго-западные, а после прохождения холодных фронтов — северные и северо-западные.

Эксперт подчеркнул, что дневная температура будет колебаться в пределах 5–10 градусов, напоминая прохладный май прошлого года. «Но 9 мая есть надежда на кратковременное потепление до 14–16 градусов», — отметил он.

Таким образом, День Победы в Петербурге обещает быть относительно теплым, но непродолжительным по погодной мягкости — уже после праздников ожидается очередное похолодание.