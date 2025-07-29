«Цвет колы или кофе»: какие удивительные открытия можно сделать на Рускеальских водопадах в Карелии

У водопадов можно погрузиться в «Темный мир».

Рускеальские водопады — это удивительное природное место в Карелии, которое стоит посетить всем, кто любит красоту и спокойствие северной природы.

Расположены они в Сортавальском районе, недалеко от поселка Рускеала, рядом с известным горным парком «Рускеала».

Это место больше известно как комплекс из четырех небольших равнинных водопадов на реке Тохмайоки.

Название реки Тохмайоки с финского переводится как «бешеная река», и это вполне объяснимо, потому что вода часто бурлит и шумит из-за многочисленных порогов и перекатов.

Вода в этих водопадах оригинальна — она имеет насыщенный коричневатый оттенок.

Экскурсовод Ольга Бучина рассказала «Городовому», почему водопады имеют такой необычный оттенок.

«Рускеальские водопады — каскад из четырех равнинных водопадов в Сортавальском районе, расположены на реке Тохмайоки. Вода в водопадах имеет цвет колы или кофе. Такой коричневатый оттенок получается из-за большого содержания торфа в почве», — объясняет эксперт.

Собственно, сам поселок Рускеала получил название от финского слова ruskea, означающего «коричневый» или «бурый» — прямо от цвета воды.

Культурное значение

Экскурсовод отмечает, что на берегах водопадом были сняты знаменитые фильмы, которые добавляют свою изюминку в прогулку по ним.

«На водопаде снимали сцены из советского фильма «А зори здесь тихие», но декораций не сохранилось. Зато от съемок фильма «Темный мир» осталась избушка ведьмы — внутрь зайти нельзя, но даже снаружи она выглядит колоритно», — говорит Ольга Бучина.

Для тех, кто устал от городского шума и хочет почувствовать живую силу природы — Рускеальские водопады станут отличным местом для отдыха.

Здесь можно не только полюбоваться красотами Карелии, но и вдохнуть атмосферу приключения на подвесных мостах, прогуляться по аккуратно проложенным тропам и прочувствовать историю.

После прогулки по водопадам многие туристы направляются в соседний горный парк «Рускеала», который впечатляет еще больше — своими гранитными каньонами, озерами и экскурсиями.