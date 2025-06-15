Дикая природа в городе: куда бежать, если опасный зверь собирается напасть

Эксперт по безопасности рассказал, как себя нужно вести в случае неожиданной встречи.

В последнее время встретить на улице Петербурга дикое животное стало не таким уж и редким случаем. В город заходят лоси и кабаны, которые в панике бегают по дорогам и улицам. Для животных это непривычная среда обитания, но что-то заставляет их идти к людям.

На днях в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов случилась необычная история — по территории вуза прогуливался настоящий лось.

Это не шутка и не кадры из фильма, а реальное событие, которое вызвало немалый переполох среди студентов, сотрудников и жителей соседних районов.

Система видеонаблюдения университета зафиксировала, как дикий лось перепрыгнул через забор и спокойно гулял по аллеям кампуса. Животное было заметно растерянным, но не проявляло агрессии.

Эксперт по безопасности Эдуард Халилов рассказал «Городовому», почему дикие животные заходят в город, где им некомфортно и что делать в таком случае людям.

«Где-то строятся дороги, где-то вырубаются леса, где-то лесные пожары происходят и выдавливают зверей в городскую черту. Что делать людям? Здесь самое первое — это найти место, где они смогут спрятаться: магазин, торговый центр, даже автомобиль. Надо оповестить других людей о том, что вы видите лося кабана или другое животного, так как многие часто ходят в наушниках и не замечают ничего вокруг», — объясняет эксперт.

Если зверь далеко

По словам Эдуарда, нельзя идти навстречу дикому животному, чтобы его сфотографировать, если оно находится далеко от вас.

Тут же нужно позвонить в диспетчерскую службу и сообщить, какое животное вы видите, сколько их и где находятся.

Если зверь рядом

Однако может быть и так, что встреча с диким животным произошла неожиданно. И тут важно не делать резких движений.

«Если животное рядом и некуда укрыться, то нельзя поворачиваться к нему спиной, так как зверь может побежать за вами: животные очень быстро бегают, они вас догонят. То есть ваша задача стоять, смотреть на животное и стараться не шевелиться. Если оно видит атаку, видит агрессию, то в ответ, защищаясь, может человеку нанести очень серьезные увечья. Если есть место, где укрыться, то можно медленно отойти», — говорит Халилов.

Эксперт отмечает, у некоторых животных зрение устроено так, что они не замечают людей, если они стоят неподвижно. Однако если они увидят движение, то могут расценить это как агрессию и побежать на убегающего человека.