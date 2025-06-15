Городовой / Общество / Дикая природа в городе: куда бежать, если опасный зверь собирается напасть
Эксклюзив
Последние новости
Одиноко клюют семечки на брусчатке: почему с улиц Петербурга почти пропали воробьи Общество
«Это тот момент, который надо поймать»: когда и как нужно травить колорадского жука Общество
Петербург — столица коммуналок: почему в Северной столице до сих пор живут большими семьями в маленьких комнатах Общество
Нобелевский квартал: в Петербурге есть своя маленькая Швеция, найти не составит труда Общество
На дрожжах или компосте? Какую прикормку больше всего любят огурцы Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Истории Туризм Эксклюзив
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

Дикая природа в городе: куда бежать, если опасный зверь собирается напасть

Опубликовано: 15 июня 2025 18:01
Лось
Дикая природа в городе: куда бежать, если опасный зверь собирается напасть
Global Look Press / Serguei Fomine / Russian Look

Эксперт по безопасности рассказал, как себя нужно вести в случае неожиданной встречи.

В последнее время встретить на улице Петербурга дикое животное стало не таким уж и редким случаем. В город заходят лоси и кабаны, которые в панике бегают по дорогам и улицам. Для животных это непривычная среда обитания, но что-то заставляет их идти к людям.

На днях в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов случилась необычная история — по территории вуза прогуливался настоящий лось.

Это не шутка и не кадры из фильма, а реальное событие, которое вызвало немалый переполох среди студентов, сотрудников и жителей соседних районов.

Система видеонаблюдения университета зафиксировала, как дикий лось перепрыгнул через забор и спокойно гулял по аллеям кампуса. Животное было заметно растерянным, но не проявляло агрессии.

Эксперт по безопасности Эдуард Халилов рассказал «Городовому», почему дикие животные заходят в город, где им некомфортно и что делать в таком случае людям.

«Где-то строятся дороги, где-то вырубаются леса, где-то лесные пожары происходят и выдавливают зверей в городскую черту. Что делать людям? Здесь самое первое — это найти место, где они смогут спрятаться: магазин, торговый центр, даже автомобиль. Надо оповестить других людей о том, что вы видите лося кабана или другое животного, так как многие часто ходят в наушниках и не замечают ничего вокруг», — объясняет эксперт.

Если зверь далеко

По словам Эдуарда, нельзя идти навстречу дикому животному, чтобы его сфотографировать, если оно находится далеко от вас.

Тут же нужно позвонить в диспетчерскую службу и сообщить, какое животное вы видите, сколько их и где находятся.

Если зверь рядом

Однако может быть и так, что встреча с диким животным произошла неожиданно. И тут важно не делать резких движений.

«Если животное рядом и некуда укрыться, то нельзя поворачиваться к нему спиной, так как зверь может побежать за вами: животные очень быстро бегают, они вас догонят. То есть ваша задача стоять, смотреть на животное и стараться не шевелиться. Если оно видит атаку, видит агрессию, то в ответ, защищаясь, может человеку нанести очень серьезные увечья. Если есть место, где укрыться, то можно медленно отойти», — говорит Халилов.

Эксперт отмечает, у некоторых животных зрение устроено так, что они не замечают людей, если они стоят неподвижно. Однако если они увидят движение, то могут расценить это как агрессию и побежать на убегающего человека.

«Если же животное уже нападает на кого-то из людей, то здесь ваша задача кричать, отвлекать, если есть возможность что-то бросить в животного, чтобы оно отвлеклось. Но еще раз напоминаю, в этот момент вы сами должны быть где-то спрятаны и защищены», — отмечает эксперт.

Новости по теме
Укус лисы в конном клубе: кто должен отвечать за безопасность детей при общении с животными Укус лисы в конном клубе: кто должен отвечать за безопасность детей при общении с животными 25 мая 2025 15:14
Ежик-пешеход и лось-футболист: в Петербурге зафиксировано нашествие диких животных Ежик-пешеход и лось-футболист: в Петербурге зафиксировано нашествие диких животных 22 мая 2025 15:32
Собаки — это уже скучно: в Петербурге женщина выгуливала на поводке огромного кабана (видео) Собаки — это уже скучно: в Петербурге женщина выгуливала на поводке огромного кабана (видео) 21 октября 2024 15:00
«Мне детей страшно отпускать»: кабаны терроризируют жителей СНТ под Всеволожском (видео) «Мне детей страшно отпускать»: кабаны терроризируют жителей СНТ под Всеволожском (видео) 17 октября 2024 14:12
Для туристов — дикость, а для петербуржцев обычное дело: веселый лось искупался в Финском заливе (видео) Для туристов — дикость, а для петербуржцев обычное дело: веселый лось искупался в Финском заливе (видео) 27 сентября 2024 08:40
Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще