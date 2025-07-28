Ни одной заправки по трассе: что мешает развитию автотуризма на Северо-Западе

Каршеринг, кемпинг и километры без удобств.

Россияне все чаще выбирают отпуск за рулем — путешествия на личных машинах набирают популярность, а замена привычному отдыху активно внедряется в виде каршеринга и даже домов на колесах.

Однако развитие этого направления наталкивается на множество проблем — главным образом, отсутствие развитой инфраструктуры на трассах Северо-Западного региона.

Трассы и дороги: М-10 и М-11 — две реальности автотуриста

Из Петербурга в Великий Новгород ведут две дороги — старая М-10 с многочисленными заправками, кафе и мотелями и современная платная М-11, где инфраструктура пока только строится.

Как пишет «Деловой Петербург», наличие большого количества населенных пунктов и сервисов на М-10 обеспечивает приток туристов, но и требует терпения из-за ограничений скорости и плотного трафика.

В то же время новые трассы выглядят чистыми и быстрыми, но их сервисные узлы остаются редкостью, поэтому путешественник должен тщательно планировать остановки.

Карелия — край проблем с инфраструктурой и надеждами на инвестиции

В Карелии проблема с трассами и сервисами обострена — между Приозерском и Лахденпохьей туристы вынуждены проезжать участки длиной более 100 километров без заправок и мест отдыха.

Очереди на существующих АЗС и отсутствие полноценной придорожной инфраструктуры вызывают недовольство.

Впрочем, ситуация скоро может улучшиться — республика подписала договор с инвестором на модернизацию 16 АЗС, где должны появиться магазины, кафе, детские площадки и комнаты матери и ребенка.

Чем ночует автотурист — мотели, кемпинги и глэмпинг

Большинство придорожных мотелей ориентированы на дальнобойщиков и не предлагают сервиса, который привыкли видеть туристы — завтраки в номер, сувениры, комфортные условия.

Цены варьируются от 1,5 до 3 тысяч рублей за ночь.

Количество специализированных кемпингов для автодомов в регионе недостаточно — они часто расположены в отдалении от цивилизации без нормального сервиса и онлайн-бронирования.

Глэмпинги популярны для отдыха на местах, но не для ночлега в пути.

Псковская область — дороги мечты и пугающие сервисы

Псковские трассы, например Киевское шоссе, поддерживаются в хвойном порядке, радуя автомобилистов качественным покрытием.

Однако стоянки и сервисы вызывают жалобы — парковочные места у Пушкинских заповедников выбоины, а туалеты и магазины нередко отсутствуют.

Особенно чувствуются ухудшения после пандемии — многие АЗС и кафе закрылись навсегда, особенно на дорогах между районными центрами.

Рост автотуризма — продажи домов на колесах и каршеринг

Спрос на путешествия на автодомах и каршеринге растет: в Ленинградской области продажи домов на колесах увеличились на 25% во II квартале текущего года, несмотря на снижение средней цены.

Аренда автодомов тоже популярна — предложение выросло на 24%.

Каршеринг тоже подстраивается под запросы путешественников, внедряя длительные тарифы и расширяя доступные зоны поездок вплоть до 2000 километров.

Проблемы и перспективы — замкнутый круг инфраструктуры и спроса

Несмотря на рост количества автотуристов, нехватка кемпингов, мотелей и заправок с сопутствующими удобствами сдерживает развитие отрасли.

Многие владельцы домов на колесах остаются вынужденными «дикарями» — без нормальной точки подключения к коммуникациям и с риском за сохранность имущества.

Среди экспертов и бизнесменов отмечается, что для развития автотуризма необходимо активнее развивать инфраструктуру, а для этого нужен устойчивый спрос и инвестиции.

Дорога к развитию автотуризма требует инвестиций и внимания

Автотуризм на Северо-Западе сейчас находится на этапе становления — спрос растет, но ему мешают неудобства дорог, пустые заправки и недостаток комфортабельных ночлегов.

Для превращения популярных маршрутов в полноценные путешествия необходимо расширять сеть качественных сервисных объектов — кемпингов, мотелей и инфраструктуры для домов на колесах.

Пока же многие автотуристы и любители караванинга вынуждены застигнуты в условиях аскетизма и планировать поездки с большой осторожностью.

Развитие региона и поддержка бизнеса будут идти рука об руку — российский Северо-Запад сможет стать удобным и притягательным местом для автопутешественников.

Но это только если дороги обретут достойный сервис и инфраструктуру, способную удовлетворить запросы современных туристов.