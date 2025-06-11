Продукты вне закона: куда исчезает «бракованное» мясо из петербургских магазинов

Что скрывает изъятая продукция и как не стать жертвой подделки?

Новость об изъятии 4 центнеров продукции животного происхождения из петербургских магазинов заставляет задуматься о том, что на самом деле мы покупаем и едим.

Куда девается изъятая продукция? И что делать, если человек, сам того не зная, приобрел фальсификат? Эти вопросы волнуют многих потребителей.

Путь «бракованного» мяса: от полки до уничтожения

На вопрос портала «Городовой» о дальнейшей судьбе изъятой продукции, в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора ответили однозначно:

«Изъятая продукция уничтожается под контролем должностных лиц Управления Россельхознадзора».

Это значит, что небезопасное или не соответствующее стандартам мясо не попадет повторно на прилавки и не причинит вреда здоровью потребителей — по крайней мере, так должно быть по закону.

Однако, сам факт изъятия такого количества продукции вызывает тревогу. Какие именно нарушения были выявлены? И насколько часто подобное происходит?

Молочные реки — фальшивые берега: что чаще всего подделывают?

Как сообщают в Россельхознадзоре, лидирует в списке подделок молочная продукция.

«Наиболее часто фиксируется фальсификация молочной продукции».

Это может быть разбавление молока водой, добавление растительных жиров вместо молочных, или использование некачественного сырья. Все это не только обманывает потребителя, но и может представлять опасность для здоровья.

Но как отличить настоящую молочную продукцию от подделки? И что делать, если вы все же купили фальсификат?

Сам себе эксперт: куда бежать с подозрительным кефиром?

К счастью, у потребителей есть возможность самостоятельно проверить качество продуктов.

«Потребитель может самостоятельно обратиться в аккредитованную, аттестованную для проведения исследований лабораторию на соответствие Техническим регламентам Таможенного Союза (ТРТС) по показателю кампастерин/бета-ситостерин/стигмастерин».

Конечно, не каждый готов нести банку кефира в лабораторию — это требует времени и затрат. Но если есть сомнения в качестве продукта, особенно если он кажется подозрительно дешевым, это может быть оправданным шагом. Забота о здоровье должна быть в приоритете.

Что делать, если купили фальсификат: шаги к справедливости

В таких случаях не стоит молчать. Во-первых, нужно обратиться с жалобой в магазин, где была совершена покупка.

Во-вторых, написать заявление в Роспотребнадзор — они проведут проверку и примут необходимые меры. Такая активность помогает бороться с недобросовестными производителями и защищает других потребителей.

Риски употребления фальсификата: о чем стоит помнить

Употребление фальсифицированных продуктов может иметь серьезные последствия для здоровья.

Некачественное молоко может содержать вредные бактерии, а замена молочных жиров растительными может привести к проблемам с пищеварением и усвоением питательных веществ.

Чтобы минимизировать риск покупки фальсификата, лучше придерживаться следующих рекомендаций:

Внимательно изучать состав продукта. Обращать внимание на наличие растительных жиров в молочной продукции.

Покупать продукты в проверенных магазинах. Доверять крупным торговым сетям, которые следят за качеством продукции.

Не соблазняться слишком низкой ценой. Качественный продукт не может стоить слишком дешево.

Обращать внимание на срок годности. Не покупать продукты с истекающим сроком годности.

Требовать у продавца документы, подтверждающие качество продукта.

Новость об изъятии 4 центнеров продукции — это тревожный звонок, напоминающий о том, что проблема фальсификации продуктов питания все еще актуальна.