«Уже через неделю почувствуете разницу»: как изменить свой образ жизни и сделать ее лучше

Здоровый сон — это залог хорошего самочувствия, бодрости и здоровья в целом. Если вы часто ворочаетесь по ночам или просыпаетесь уставшим, возможно, дело в привычках.
Сомнолог София Черкасова рассказала порталу «Городовой» о том, как улучшить качество сна.
«Ложитесь и вставайте в одно и то же время, в идеале даже в выходные. Это стабилизирует внутренние часы, а за час до сна приглушите свет в комнате (чтобы не было яркого бело-голубого, холодного белого света), а утром сразу же включите яркий свет или откройте шторы. Контраст «ночь–день» помогает установить биоритмы», — советует эксперт.
Отказ от кофе и спорт
София Черкасова отмечает, что важно в течение дня поддерживать физическую активность, так как это ускоряет засыпание и увеличивает стадию глубокого сна. Также не стоит за 6-8 часов употреблять кофеин и алкоголь.
Расслабление
Также улучшить качество сна помогут релаксационные техники, например, дыхание 4-7-8. Сначала вдохните через нос воздух в течение 4 секунд, задержите дыхание на 7 секунд и медленно выдыхайте.
Гаджеты — в отпуск
«За 30 минут до сна уберите устройства со светящимся экраном. Бело-голубой свет экранов тормозит выработку мелатонина и усложняет засыпание. Следуя этим рекомендациям ежедневно, вы создадите условия для полноценного, восстанавливающего сна. При лёгких нарушениях уже через неделю две вы почувствуете разницу: утро начнётся без затянувшейся вялости, а день — с ясностью ума и энергией», — подытожил сомнолог.