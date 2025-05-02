«Уже через неделю почувствуете разницу»: как изменить свой образ жизни и сделать ее лучше

Здоровый сон — это залог хорошего самочувствия, бодрости и здоровья в целом. Если вы часто ворочаетесь по ночам или просыпаетесь уставшим, возможно, дело в привычках.

Сомнолог София Черкасова рассказала порталу «Городовой» о том, как улучшить качество сна.

«Ложитесь и вставайте в одно и то же время, в идеале даже в выходные. Это стабилизирует внутренние часы, а за час до сна приглушите свет в комнате (чтобы не было яркого бело-голубого, холодного белого света), а утром сразу же включите яркий свет или откройте шторы. Контраст «ночь–день» помогает установить биоритмы», — советует эксперт.

Отказ от кофе и спорт

София Черкасова отмечает, что важно в течение дня поддерживать физическую активность, так как это ускоряет засыпание и увеличивает стадию глубокого сна. Также не стоит за 6-8 часов употреблять кофеин и алкоголь.

Расслабление

Также улучшить качество сна помогут релаксационные техники, например, дыхание 4-7-8. Сначала вдохните через нос воздух в течение 4 секунд, задержите дыхание на 7 секунд и медленно выдыхайте.

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