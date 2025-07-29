«Без единого гвоздя»: где в Карелии найти машину времени в прошлое

Почему стоит хотя бы раз в жизни посетить Кижи?
На этот вопрос порталу “Городовой” ответила экскурсовод Ольга Бучина, раскрыв уникальность этого места.
“Музей-заповедник”: сокровище Русского Севера
«Музей-заповедник «Кижи» — главная визитка Карелии и одна из важнейших культурных достопримечательностей России. Его украшают архитектурные памятники, выполненные из дерева без единого гвоздя», — говорит Ольга Бучина
Остров Кижи — это настоящий символ Карелии и всей северной Руси, уникальный музей под открытым небом, расположенный посреди Онежского озера.
«Здесь находятся старинные церкви и колокольни из разных уголков региона, которые входят в список наследия ЮНЕСКО».
Кижский погост: сердце острова
Архитектурный ансамбль Кижского погоста — главное украшение острова:
- Преображенская церковь — легендарная двадцатидвуглавая церковь, построенная без единого гвоздя, стала символом русского северного зодчества.
- Покровская церковь — действующий храм с богатой коллекцией икон XVI–XVIII веков.
- Колокольня — с которой открываются потрясающие виды на остров и озеро.
Заонежская деревня: погружение в крестьянский быт
Воссозданная деревня рядом с ансамблем позволяет окунуться в атмосферу XIX века, увидеть крестьянские терема с богатой резьбой и почувствовать дух северного крестьянского быта.
На Кижах собрано более 80 памятников деревянного зодчества, которые можно осмотреть не только снаружи, но и изнутри.
А в деревнях до сих пор живут сотрудники музея, и прогулка по их улочкам — это путешествие во времени.
Кижская кладовая: свидетельства прошлого
Уникальное собрание предметов быта, посуды, утвари и инструментов — коллекция из почти 5 000 экспонатов.
Природа и панорамы: захватывающие виды
Также можно подняться на колокольню или Нарьину гору, чтобы насладиться живописными видами Онежского озера и острова.
Посещение Кижей — это возможность прикоснуться к истории, увидеть уникальные памятники деревянного зодчества и насладиться красотой природы Русского Севера.
Это место, которое никого не оставит равнодушным и останется в памяти на долгие годы.