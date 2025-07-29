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«Без единого гвоздя»: где в Карелии найти машину времени в прошлое

Опубликовано: 29 июля 2025 10:32
Кижи
«Без единого гвоздя»: где в Карелии найти машину времени в прошлое
globallookpress/Serguei Fomine

Там можно прикоснуться к истории, которая нашла свое воплощение в дереве.

Почему стоит хотя бы раз в жизни посетить Кижи?

На этот вопрос порталу “Городовой” ответила экскурсовод Ольга Бучина, раскрыв уникальность этого места.

“Музей-заповедник”: сокровище Русского Севера

«Музей-заповедник «Кижи» — главная визитка Карелии и одна из важнейших культурных достопримечательностей России. Его украшают архитектурные памятники, выполненные из дерева без единого гвоздя», — говорит Ольга Бучина

Остров Кижи — это настоящий символ Карелии и всей северной Руси, уникальный музей под открытым небом, расположенный посреди Онежского озера.

«Здесь находятся старинные церкви и колокольни из разных уголков региона, которые входят в список наследия ЮНЕСКО».

Кижский погост: сердце острова

Архитектурный ансамбль Кижского погоста — главное украшение острова:

  • Преображенская церковь — легендарная двадцатидвуглавая церковь, построенная без единого гвоздя, стала символом русского северного зодчества.
  • Покровская церковь — действующий храм с богатой коллекцией икон XVI–XVIII веков.
  • Колокольня — с которой открываются потрясающие виды на остров и озеро.

Заонежская деревня: погружение в крестьянский быт

Воссозданная деревня рядом с ансамблем позволяет окунуться в атмосферу XIX века, увидеть крестьянские терема с богатой резьбой и почувствовать дух северного крестьянского быта.

На Кижах собрано более 80 памятников деревянного зодчества, которые можно осмотреть не только снаружи, но и изнутри.

А в деревнях до сих пор живут сотрудники музея, и прогулка по их улочкам — это путешествие во времени.

Кижская кладовая: свидетельства прошлого

Уникальное собрание предметов быта, посуды, утвари и инструментов — коллекция из почти 5 000 экспонатов.

Природа и панорамы: захватывающие виды

Также можно подняться на колокольню или Нарьину гору, чтобы насладиться живописными видами Онежского озера и острова.

Посещение Кижей — это возможность прикоснуться к истории, увидеть уникальные памятники деревянного зодчества и насладиться красотой природы Русского Севера.

Это место, которое никого не оставит равнодушным и останется в памяти на долгие годы.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
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