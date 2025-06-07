Грыжа, обморок и операция: почему нельзя сдерживать чих

Угроза серьезнее, чем кажется на первый взгляд.

Недавно в сети разлетелась история о мужчине, который получил разрыв глотки, сдерживая чих. Звучит как страшилка? На деле — тревожный сигнал. «Городовой» обратился к врачу иммунологу-аллергологу Владимиру Болибоку, чтобы выяснить, чем может закончиться привычка «терпеть», особенно в общественных местах.

«Кашель и чихание — естественные защитные рефлексы организма, направленные на очищение дыхательных путей. Однако попытки сдержать их (например, в общественных местах) могут привести к серьезным травмам, включая разрывы легких, повреждения бронхов и даже грыжи», — предупреждает врач.

Что происходит в теле, когда мы сдерживаем чих

Во время чиха или кашля внутри грудной клетки возникает давление, которое может превышать 300 мм рт. ст. Если в этот момент зажать рот или нос, воздух и энергия удара начинают искать обходные пути — и нередко пробивают слабые места организма. Отсюда — микротравмы, надрывы и даже грыжи.

Среди зарегистрированных последствий:

Разрывы легких и бронхов (с последующим пневмотораксом),

(с последующим пневмотораксом), Грыжи брюшной стенки и диафрагмы ,

, Обмороки и инсульты при резком нарушении кровотока,

при резком нарушении кровотока, Разрывы сосудов и внутренние кровотечения,

и внутренние кровотечения, А в особо редких, но возможных случаях — летальные исходы при наличии хронических заболеваний.

Когда случай не шутка

Медицинская практика знает истории, когда после сильного сдерживания кашля у человека диагностировали грыжу пищеводного отверстия диафрагмы, а другой пациент — получил спонтанный пневмоторакс и попал на стол к хирургам.

И хотя подобные осложнения редки, врачи подчеркивают: они чаще случаются не в момент вирусной болезни, а именно при активном подавлении естественного рефлекса.

Что делать правильно

Не пытайтесь «переждать» кашель или чих — лучше прикрыть рот локтем или одноразовой салфеткой.

При хронических проблемах с лёгкими — избегайте резких усилий.

Тренируйте дыхательную мускулатуру и следите за общим состоянием здоровья

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