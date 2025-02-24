Когда Управляющая компания обязана сделать перерасчет по ЖКХ

Жильцы, которые годами переплачивали за отопление, теперь могут требовать перерасчет даже за периоды, выходящие за рамки стандартного срока исковой давности. Верховный суд РФ вынес решение, согласно которому управляющие компании не могут ссылаться на пропуск трехлетнего срока при пересчете платежей за коммунальные услуги.

Что произошло?

Судебное разбирательство началось с жалобы жильцов, которым управляющая компания (УК) начисляла плату за отопление не по показаниям исправного общедомового счетчика, а по нормативу. Ошибка была допущена еще в 2015 году, но УК отказывалась делать перерасчет за весь период, ссылаясь на то, что прошло больше трех лет.

Однако суды всех инстанций, включая Верховный суд РФ, встали на сторону жильцов. Суд постановил, что перерасчет должен производиться за все время, когда плата начислялась неверно, поскольку такие споры относятся не к гражданско-правовым, а к административным правоотношениям.

Почему это важно?

Решение Верховного суда (№ 301-ЭС20-13171) означает, что:

управляющие компании не могут ограничивать перерасчет только тремя годами, если ошибка была допущена раньше;

петербуржцы могут потребовать возврата средств за весь период неправильного начисления коммунальных платежей;

теперь у собственников есть больше оснований отстаивать свои права в спорах с УК.

Как потребовать перерасчет?

Проверить начисления за последние годы, запросив выписки из УК. Если обнаружены нарушения, подать письменное заявление с требованием сделать перерасчет. В случае отказа обратиться в Госжилинспекцию или суд, ссылаясь на решение Верховного суда.

Это решение – важный прецедент, который поможет тысячам жителей Северной столицы и Ленобласти вернуть переплаченные деньги за коммунальные услуги, пишет юрист Ирина Сивакова в Telegram-канале «Юридические тонкости».

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