Иван-чай — недооцененное чудо природы: тонизирует лучше черного, а витамина C больше, чем в апельсинах

На первый взгляд, иван-чай и обычный чёрный чай — два совершенно разных напитка. Первый — травяной настой из кипрея, второй — классика китайских чайных плантаций, ферментированный и содержащий кофеин.

Но оба претендуют на роль ежедневного ритуала и источника бодрости. Разбираемся, кто чего стоит.

Главное отличие — состав.

Чёрный чай содержит кофеин, танин и теафлавины. Он бодрит, улучшает концентрацию и слегка повышает давление. Иван-чай кофеина не содержит, зато богат витамином С (в 3 раза больше, чем в лимоне) и аминокислотами, в частности лизином и аргинином, которые снижают тревожность и мягко поддерживают нервную систему.

Чёрный чай:

бодрит и «включает» с утра;

помогает переваривать жирную пищу;

улучшает работу сердца;

защищает от вирусов.

Но при этом может вызывать бессонницу и в больших дозах — раздражать желудок.

Иван-чай:

снижает стресс, помогает спать;

укрепляет иммунитет и почки;

нормализует углеводный обмен;

не повышает давление.

Минус — не такой яркий вкус, и не все воспринимают его как «настоящий чай».

Интересно: своё «чайное» название иван-чай получил в XIX веке, когда в Копорье под Петербургом кипрей заготавливали в промышленных масштабах.

Тогда он стал дешёвой альтернативой привозному китайскому чаю. Сегодня за ним — ренессанс: напиток подают в кофейнях, заваривают в термосах, и даже сравнивают с травами Средиземья — прямо как во «Властелине колец».

Один бодрит, другой успокаивает. Один привычный, другой — модный. Оба достойны места в вашей кружке, если не превращать их в панацею.