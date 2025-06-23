Городовой / Общество / Иван-чай — недооцененное чудо природы: тонизирует лучше черного, а витамина C больше, чем в апельсинах
Эксклюзив
Последние новости
Сахар, кирха, Кутузов и «Интернационал»: что произошло в Петербурге 25 июня в разные эпохи Город
Имя под запретом: Госдума создаст «черный список» для родителей — кто в него попадет Общество
Питер или Санкт-Петербург: какой вариант предпочитают сами местные Город
РЖД идет на рекорд: 161 тысяча тонн уникальных рельсов — хватит ли, чтобы «переплюнуть» Сапсан Город
«Воскрешение» Петербурга: ИИ вернет городу утраченные архитектурные сокровища Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Истории Транспорт
Категории
Общество Спорт

Иван-чай — недооцененное чудо природы: тонизирует лучше черного, а витамина C больше, чем в апельсинах

Опубликовано: 23 июня 2025 11:02
иван-чай
Иван-чай — недооцененное чудо природы: тонизирует лучше черного, а витамина C больше, чем в апельсинах
Фото: Городовой.ру

Разбираемся в плюсах напитка, сравниваем с цейлонским отваром.

На первый взгляд, иван-чай и обычный чёрный чай — два совершенно разных напитка. Первый — травяной настой из кипрея, второй — классика китайских чайных плантаций, ферментированный и содержащий кофеин.

Но оба претендуют на роль ежедневного ритуала и источника бодрости. Разбираемся, кто чего стоит.

Главное отличие — состав.

Чёрный чай содержит кофеин, танин и теафлавины. Он бодрит, улучшает концентрацию и слегка повышает давление. Иван-чай кофеина не содержит, зато богат витамином С (в 3 раза больше, чем в лимоне) и аминокислотами, в частности лизином и аргинином, которые снижают тревожность и мягко поддерживают нервную систему.

Чёрный чай:

  • бодрит и «включает» с утра;
  • помогает переваривать жирную пищу;
  • улучшает работу сердца;
  • защищает от вирусов.
  • Но при этом может вызывать бессонницу и в больших дозах — раздражать желудок.

Иван-чай:

  • снижает стресс, помогает спать;
  • укрепляет иммунитет и почки;
  • нормализует углеводный обмен;
  • не повышает давление.
  • Минус — не такой яркий вкус, и не все воспринимают его как «настоящий чай».

Интересно: своё «чайное» название иван-чай получил в XIX веке, когда в Копорье под Петербургом кипрей заготавливали в промышленных масштабах.

Тогда он стал дешёвой альтернативой привозному китайскому чаю. Сегодня за ним — ренессанс: напиток подают в кофейнях, заваривают в термосах, и даже сравнивают с травами Средиземья — прямо как во «Властелине колец».

Один бодрит, другой успокаивает. Один привычный, другой — модный. Оба достойны места в вашей кружке, если не превращать их в панацею.

Новости по теме
Как пьют чай в разных уголках России: иван-чай на Урале, бурятский чай с молоком и дагестанское застолье — что я узнала Как пьют чай в разных уголках России: иван-чай на Урале, бурятский чай с молоком и дагестанское застолье — что я узнала 8 июня 2024 14:00
«Заедать стресс — это нормально»: как правильно рассчитать норму сладкого, чтобы не навредить здоровью «Заедать стресс — это нормально»: как правильно рассчитать норму сладкого, чтобы не навредить здоровью 20 июня 2025 09:03
Увольнение как снятие стресса: как справиться с мыслями о постоянной смене работы Увольнение как снятие стресса: как справиться с мыслями о постоянной смене работы 2 июня 2025 10:01
Салат с витаминами, но без вкуса, гамбургер для веганов: готовая еда из «Дикси» — стоит ли своих денег Салат с витаминами, но без вкуса, гамбургер для веганов: готовая еда из «Дикси» — стоит ли своих денег 15 мая 2025 11:32
Три богатыря на грядке: эксперты назвали витаминное трио для сезона простуд Три богатыря на грядке: эксперты назвали витаминное трио для сезона простуд 27 марта 2025 20:16
Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».