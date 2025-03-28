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«Овечка» — звезда экрана без «Оскара»: назван самый кинематографичный паровоз России

28 марта 2025 23:31
Перрон, люди, паровоз
«Овечка» — звезда экрана без «Оскара»: назван самый кинематографичный паровоз России
Кадр из мини-сериала «Анна Каренина» (2008)

Это настоящая кинолегенда, которая участвовала в создании многих известных фильмов.

В мире кино есть звёзды первой величины, получающие «Оскары», и есть звёзды другие, не менее знаменитые, но лишённые подобных наград. К последним можно отнести паровоз Ов-324, более известный как «Овечка».

Киногеничный старичок

Этот дореволюционный паровоз 1905 года постройки — настоящая звезда российского кино. Он снялся во множестве фильмов, в том числе в таких известных, как «Край», «Сибирский цирюльник», «Анна Каренина», «Хождение по мукам», «Батальон». Как пишет пресс-служба октябрьской железной дороги, это даже не полный список.

Уникальность «Овечки»

На сегодняшний день Ов-324 — единственный сохранившийся в России работоспособный дореволюционный паровоз. Это машина с механизмом парораспределения Вальсхарта, осевой формулой 0-4-0, полуоткрытой будкой машиниста, характерной для паровозов царской эпохи. Его тендер имеет три оси.

Особенности эксплуатации

В старину «Овечку» смазывали животным салом и олеонафтом, что придавала процессу специфический аромат. Устройство паровой машины компаунд требовало от механика определенных навыков, а паровоз порой отказывался трогаться с места.

Ночью его освещал огромный керосиновый фонарь.

Дореволюционное прошлое

До революции на Бологое-Полоцкой железной дороге «Овечки» отапливались дровами, что было дешево и доступно в лесистых местностях. Они могли развивать скорость до 50 вёрст в час.

На нем можно прокатиться и сейчас

Прокатиться на паровозе ОВ-324 можно в городе Сортавала в составе туристического поезда «Ладожская нерпочка».

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Автор:
Ксения Пронина
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