Как обманывают пассажиров поездов карточные шулеры: реальная история туристки

Азартные игры ни к чему хорошему не приворят. Это знают все чуть ли не с самого детства, но почему-то столь нужна информация порой вылетает из головы в совершенно неподходящий момент. Я угодила на крючок мошенников, которых уже давно называют люди «формы 36». Это профессиональные карточные шулеры, которые садятся за карточный стол с пассажирами в поезде и оббирают их до нитки. Так произошло и со мной.

Новые «друзья »

Решила я съездить к маме в Казань на поезде. Ехать из Москвы нужно было около суток, поэтому беды ничего не предвещало. Ближе к вечеру в поезд зашла компания веселых мужчин, внешне весьма симпатичных и дружелюбных. У нас быстро завязался разговор, было много общих тем о Татарстане, путешествиях и красивых местах. Мы нашли общий язык, но я хотела спать. Сильно устала.

Источник фото: Legion-Media

Вдруг мой новый друг предложил немного поиграть в карты. Говорит, ставить можно все, что угодно, даже горелую спичку. Чисто символически. Я согласилась, и это было моей большой ошибкой.

Обман века

Игра шла хорошо, мне постоянно везло и я уже начала выигрывать всех остальных. Во мне проснулся азарт. Ставки постоянно увеличивались, но деньги доставались именно мне. Я была вне себя от счастья, что смогу порадовать маму и купить ей что-нибудь красивое, например, новое платье.

Увы, но везение было не вечным. Я стала терять доход со скоростью света. Пыталась отыграться, но ничего не выходило. Остановиться уже не могла. На одной из станций компания попутчиков быстро ретировалась, оставив меня с носом и без средств к существованию. Я поняла, что угодила в лапы профи.

Источник фото: Legion-Media

Потом уже прочитала в интернете со слезами на глазах, что проводники знают о таких людях, но редко вмешиваются, так как «начальство в курсе». Чаще всего шулеры подсаживаются к подвыпившим мужчинам, но тут выбрали жертвой именно меня. Видимо, мой сонный вид заставил их подумать, что я особо ничего уже не соображаю. И они были правы.

Этот случай меня научил тому, что в карты я больше не играю, людям не верю и в разговоры с ними в поездах не вступаю. Конечно, мама меня простила, но это был урок на всю жизнь. Кстати, узнала, что такой схемой мошенники пользуются и на улицах в игре в наперстки. Вы случайно видите, что в толпе постоянно выигрывают люди и тоже хотите урвать кусочек награды, но, отдав деньги, все проигрываете, а людей, игравших там, уже и след простыл. Группировка снова озолотилась.

Ранее мы писали, где в России поправить здоровье лечебными грязями. Есть места, куда точно стоит отправиться.

Источник фото: Legion-Media