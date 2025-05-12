«Крыши, крыши и еще раз крыши»: петербургский гид поделилась, как лучше всего проводить весну в городе на Неве

Город весной — это не только разводные мосты и белые ночи.

Петербург — город привычек, которые не всегда понятны туристу. Здесь гуляют не просто так, а по определённым маршрутам. Пьют чай — не из стакана, а с термоса, и не в кафе, а на крыше.

Особенно весной, когда всё просыпается и начинает звенеть капелью, тут активируются старые добрые городские ритуалы.

Гид-краевед и искусствовед Ольга Кутузова рассказала «Городовому» о традициях, которые не напишут в путеводителях, но которые дорогие сердцу каждого настоящего петербуржца.

«Крыши, крыши и ещё раз крыши. И лучше с чаем в термосе!» — говорит Кутузова. — «Сам путь на крышу — это уже начало истории и традиции.

Каждый уважающий петербуржец обязательно знает хоть одну, но открытую крышу города, желательно с видом на Исаакий или Петропавловку. И обязательно на эту крышу он сводит всех своих друзей, устроит на ней романтическое свидание, а люди посмелее — даже сделают предложение руки и сердца (желательно во время белых ночей)».

Весной на крышах особенно приятно: прохладный ветер, тёплый плед, тишина над городом и вид на купола, в которых отражается вечернее солнце. И даже чай с собой — это не прихоть, а обязательная часть церемонии. Потому что здесь умеют превращать простое в волшебное.

Вторая традиция — речной трамвайчик. Не катер с панорамной крышей и пледом за 200 рублей, а старенький, местами скрипучий трамвайчик, на котором раньше катались в детстве с бабушкой.

«Катера, яхты — это для туристов. Настоящее петербургское "реки и каналы" — это старенькие трамвайчики, с не очень удобными сиденьями, но такие родные, такие напоминающие детство.

Едешь в нём, слушаешь монотонный голос экскурсовода, а вокруг — широкая Нева, или уютный канал Грибоедова, роскошная Мойка, или окраинная Фонтанка. Всё прекрасно в этой поездке. Но особенно прекрасен Петербург!» — делится Ольга.

Это своего рода местный обряд инициации: проехаться в апреле-мае по каналам на таком трамвайчике, закутавшись в пальто, с замиранием смотреть, как замирают льдины, и в какой-то момент почувствовать, что ты дома.

Но для молодежи особенно знаковыми становятся именно белые ночи.

«Как только в мае наступает погода, которую можно назвать "петербургским летом", то начинается пора прогулок ночью. Только темно в городе в это время не бывает! Наступает период, который мы все ждем целый год... Белые ночи.

Когда город в буквальном смысле не ложится спать, когда не хочется идти домой, потому что вокруг все максимально пропитано романтикой и атмосферой приятного волнения. Это время, когда петербуржцы по-особому чувствуют свой город, каждый его уголок».

Так что если хотите понять Петербург весной — не спешите в Эрмитаж. Идите на крышу, наливайте чай, садитесь на речной трамвайчик. Именно в этих деталях и есть настоящий, живой, тёплый город.