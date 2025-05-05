Куда петербуржцы ездят лечить зубы: эксперт рассказала о стоматологическом туризме по Ленобласти

В больших городах стало настолько дорого, что дешевле выехать в другой трансфером.

Лечение зубов остаётся одной из самых затратных и неизбежных медицинских услуг. В поисках способов сэкономить петербуржцы всё чаще выбирают стоматологический туризм — поездки в ближайшие города за более доступной медицинской помощью.

Об этом «Городовому» рассказала Ольга Лебединская, к.э.н., доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова.

«Расходы на стоматологию — одна из тех статей расходов, которую игнорировать не получается, но сэкономить можно. Все большую популярность набирает так называемый стоматологический туризм, который, начавшись в Москве, распространился на все крупные городские агломерации», — пояснила эксперт.

Для жителей Петербурга доступны ближайшие города-сателлиты: Гатчина, Мурино, Всеволожск, Выборг, Сосновый Бор, Сертолово, Тихвин, Кириши, Кудрово и Кингисепп.

«Большинство клиник в данных городах работают ежедневно, вне зависимости от официальных праздников, некоторые даже круглосуточно. Анализ цен на предлагаемые услуги показал, что средние цены на отдельные услуги по городам могут отличаться до 25%».

Что касается конкретных тарифов, цены на лечение начинаются с относительно невысоких сумм:

«Лечение каналов формально начинается от 1 000 руб., лечение кариеса — от 913 руб., пульпита — от 3 400 руб. Однако в ходе лечения цена может в несколько раз возрасти от той, которая указана на сайте в качестве минимальной».

Так, лечение пульпита с четырьмя каналами обойдётся в 17 800 руб., с тремя — в 16 600 руб., с двумя — в 13 000 руб. Среднее лечение кариеса — 7 500 руб., реставрация зубов — от 5 700 руб.

Более дорогие услуги — у парадонтолога.

«Начальная цена лечения пародонтита — 4000 руб., эту же сумму придется заплатить и за лечение пародонтоза». Установка скайса стоит от 1 200 руб., а профессиональная чистка зубов — от 3 000 руб. «Это “базисный” тариф, который не включает покрытие зубов фторлаком, снятие зубных отложений, удаление зубного камня и пр.».

Цены на отбеливание зубов зависят от выбранной технологии: Opalescence — от 4 900 руб., ZOOM — от 20 000 руб. Импланты — от 20 000 до 37 000 руб. в зависимости от марки. Комплексная эстетическая стоматология (виниры, брекеты, импланты) может стоить около 200 000 руб.

Не менее затратными оказываются капы и трейнеры: «Капы для выравнивания зубов — от 120 тыс. руб. и трейнеры — от 19,5 тыс. руб.»

Лебединская подчёркивает, что на стоимость влияет не только удалённость клиники, но и квалификация врача, наличие оборудования и отзывы.