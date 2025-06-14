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Кусают самки и только женщин с первой группой крови: на какие мифы о клещах не стоит надеяться

Опубликовано: 14 июня 2025 16:30
Клещ
Кусают самки и только женщин с первой группой крови: на какие мифы о клещах не стоит надеяться
Global Look Press / Elena Mayorova

Отправляясь на природу, многие люди надеются, что не станут жертвой клеща, так как верят в мифы об этих кровососущих насекомых.

Клещи — одни из самых загадочных и одновременно опасных паразитов, с которыми может столкнуться человек, особенно в весенне-летний период.

Относительно этих насекомых существует множество мифов и заблуждений, которые мешают правильно оценить угрозу и принять эффективные меры защиты.

Миф о том, что кусаются только самки клеща

Разберем мифы о клещах, чтобы отделить правду от вымысла и не надеяться на мифы, которые должна защитить от кровососущих. К примеру, многие верят, что кусаются только самки клещей, следовательно, и заразиться опасными болезнями можно только от них.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал «Городовому», правда это или миф.

Владимир Болибок
Владимир Болибок Врач аллерголог-иммунолог

«Кровососущими являются преимущественно самки клещей. Именно самки нуждаются в крови для завершения своего жизненного цикла — насыщение кровью позволяет им отложить яйца. Самцы же также могут пить кровь, однако делают это реже и в меньших количествах, поскольку их основной задачей является оплодотворение самок. Таким образом, большинство укусов, связанных с кровососанием, совершается именно самками клещей. Передавать заболевания могут клещи обоего пола», — объясняет эксперт.

Клещи кусают только людей с определенной группой крови

Еще один миф гласит, что кровососущих насекомых привлекают только люди с первой группой крови. Эксперт объяснил, почему такое мнение сложилось.

«Нужно учитывать, что частота разных групп крови среди населения России разная: 38% — первая, и лишь 8% — четвертая. А резус-положительных — 85%. Также в России проживает больше женщин, чем мужчин, и женщины чаще занимаются сбором дикорастущих культур, а также гуляют с детьми или домашними питомцами на природе, у них более длинные волосы. Таким образом, может складываться впечатление, что жертвой клещей чаще становятся женщины с первой положительной группой крови (самая многочисленная группа в популяции), и почти невероятно, чтобы попался мужчина с четвертой группой крови и отрицательным резус-фактором», — отмечает врач.

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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