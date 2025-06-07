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Раскаленный асфальт — враг шин: чем опасна езда в жару и как избежать проблем на дороге

Опубликовано: 7 июня 2025 08:32
шины, опасность вождения
Раскаленный асфальт — враг шин: чем опасна езда в жару и как избежать проблем на дороге
globallookpress/Shatokhina Natalia

Эксперт предупреждает о повышенном риске перегрева шин и ухудшения управляемости автомобиля в жаркую погоду.

С наступлением летней жары многие автолюбители сталкиваются с проблемой перегрева автомобиля.

Но мало кто задумывается о том, что особенно опасной может быть езда по раскаленному асфальту. Руководитель экспертной компании LEM solution Евгений Ладушкин предупредил россиян об опасности езды по раскаленному асфальту в очень жаркую погоду.

Перегрев шин: сочетание факторов — асфальт, тормоза и температура воздуха

Езда на автомобиле по раскаленному асфальту в очень жаркую погоду может быть опасна из-за риска того, что шины перегреются сильнее, чем это допустимо.

«Шина автомобиля перегревается при движении по разогретому асфальту. На покрышку также действует температура от тормозных механизмов, которые ее нагревают», — отметил специалист в беседе с RT.

Он добавил, что воздействует на колеса и общая температура воздуха, так как при сильной жаре покрышки просто не успевают остыть.

Качество резины: чем лучше, тем безопаснее

Многое здесь зависит от качества резины, чем она лучше, тем эффективнее будет сопротивляться таким неблагоприятным условиям.

Ухудшение управляемости и уязвимость к повреждениям: последствия перегрева шин

Перегревание резины грозит ухудшением управляемости машины, сами шины становятся слишком мягкими и могут повредиться даже от небольшого камня. Причем при нормальной температуре воздуха такой предмет ее бы не пробил, но из-за жары покрышки более уязвимы, заключил автоэксперт.

В жаркую погоду необходимо быть особенно внимательным к состоянию шин и избегать длительной езды по раскаленному асфальту.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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