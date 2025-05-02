«Может привести к скандалам и абсурду»: помогут ли нейросети судебной системе?

Судебная система — это огромный поток документов, а искусственный интеллект поможет разгрузить ее. Однако не отразится ли это на судьбах людей?

Искусственный интеллект постепенно входит в нашу жизнь, и теперь его хотят использовать и в судебной системе России. Это звучит пугающе для многих, но на самом деле ИИ в судах — это не про замену людей роботами, а скорее про помощь и автоматизацию рутинных задач, которые отнимают у судей много времени и сил.

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказала «Городовому», как повлияют технологии на судопроизводство.

«На самом деле ИИ уже фактически вовлечен во многие сферы жизни граждан. Например, дорожная камера, которая фиксирует нарушение скорости транспортного средства и система автоматически рассчитывающая штраф и контролирующая его уплату. Такие дела уже сейчас рассматриваются судами в упрощенном порядке, пачками, что конечно увеличивает риск ошибок вследствие человеческого фактора, так что в этой части будущее уже наступило и, возможно, применение алгоритмов позволит, действительно, разгрузить судей и улучшить качество их работы», — объясняет эксперт.

Но есть опасения

Несмотря на очевидные плюсы, у многих людей вызывает тревогу идея, что компьютер может «судить» человека. Главное опасение — что ИИ может ошибаться или быть предвзятым. К тому же, искусственный интеллект не умеет учитывать человеческие эмоции, моральные нюансы и сложные жизненные обстоятельства, которые часто важны в судебных делах.

«Но данный вывод, по крайней мере на данный период, не распространяется на более сложные дела, включая категорию споров о расторжении брака и о разделе имущества или об определении места жительства детей. В тех делах где требуется именно человеческий опыт, последствия применения ИИ могут привести к скандалам и абсурду. А если еще дополнить картину тем, что стороны иногда «грешат» с доказательствами, которые опытный Судья-человек отклонит или оценит как противоречивые и исключит, а ИИ посчитает за «чистую монету», то это может привести к ошибкам и процессуальным злоупотреблениям, которые не «разгрузят» судебную систему, а наоборот, «нагрузят» ее», — считает адвокат.

Таким образом, внедрять искусственный интеллект в судебную систему, от которой зависят судьбы людей, можно только после длительных испытаний.