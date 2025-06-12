«Нам нужно Министерство здравого смысла»: как депутаты решили стимулировать пары к рождению детей

Депутат предложил отключать интернет по ночам молодым семьям без детей, чтобы они меньше сидели в телефонах и больше думали о продолжении рода.

Звучит необычно, но именно такую идею недавно озвучил Михаил Иванов, депутат Брянской областной думы и глава движения «Россия православная».

В чем суть предложения?

По мнению Иванова, интернет стал для многих молодых людей настоящей зависимостью. Вместо того чтобы общаться, строить отношения и задумываться о детях, они часами листают соцсети, играют в игры или смотрят сериалы, особенно ночью.

Это, по мнению депутата, не просто вредная привычка, а реальная угроза демографической безопасности страны. Чтобы помочь молодым парам переключиться с экранов на живое общение, он предложил ограничивать доступ к интернету в ночные часы для тех семей, у которых пока нет детей.

Это не цензура и не полный запрет

Депутат подчеркивает, что речь не идет о тотальном контроле или полном запрете интернета. Это скорее разумное регулирование ради общего блага. Если человек не хочет заводить детей — это его выбор, и никто не собирается его заставлять.

Но государство, по мнению Иванова, имеет право создавать условия, которые помогут укрепить семейные ценности и повысить рождаемость.

Психологи на помощь

Кроме технических ограничений, Иванов предлагает привлекать участковых и семейных психологов, которые могли бы работать с молодыми парами, объясняя им важность живого общения и осознанного подхода к созданию семьи.

Что думают эксперты?

Идея вызвала бурные обсуждения. С одной стороны, многие соглашаются, что интернет действительно отвлекает от реальной жизни и мешает строить отношения. С другой — предложение кажется слишком радикальным и даже спорным с точки зрения личных свобод.

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник специально для «Городового» оценила эту инициативу.