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«Нам нужно Министерство здравого смысла»: как депутаты решили стимулировать пары к рождению детей

Опубликовано: 12 июня 2025 14:33
Люди, телефон
«Нам нужно Министерство здравого смысла»: как депутаты решили стимулировать пары к рождению детей
Global Look Press / Alexander Legky

Очередное «умное» предложение.

Депутат предложил отключать интернет по ночам молодым семьям без детей, чтобы они меньше сидели в телефонах и больше думали о продолжении рода.

Звучит необычно, но именно такую идею недавно озвучил Михаил Иванов, депутат Брянской областной думы и глава движения «Россия православная».

В чем суть предложения?

По мнению Иванова, интернет стал для многих молодых людей настоящей зависимостью. Вместо того чтобы общаться, строить отношения и задумываться о детях, они часами листают соцсети, играют в игры или смотрят сериалы, особенно ночью.

Это, по мнению депутата, не просто вредная привычка, а реальная угроза демографической безопасности страны. Чтобы помочь молодым парам переключиться с экранов на живое общение, он предложил ограничивать доступ к интернету в ночные часы для тех семей, у которых пока нет детей.

Это не цензура и не полный запрет

Депутат подчеркивает, что речь не идет о тотальном контроле или полном запрете интернета. Это скорее разумное регулирование ради общего блага. Если человек не хочет заводить детей — это его выбор, и никто не собирается его заставлять.

Но государство, по мнению Иванова, имеет право создавать условия, которые помогут укрепить семейные ценности и повысить рождаемость.

Психологи на помощь

Кроме технических ограничений, Иванов предлагает привлекать участковых и семейных психологов, которые могли бы работать с молодыми парами, объясняя им важность живого общения и осознанного подхода к созданию семьи.

Что думают эксперты?

Идея вызвала бурные обсуждения. С одной стороны, многие соглашаются, что интернет действительно отвлекает от реальной жизни и мешает строить отношения. С другой — предложение кажется слишком радикальным и даже спорным с точки зрения личных свобод.

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник специально для «Городового» оценила эту инициативу.

Юлия Вербицкая-Линник
Юлия Вербицкая-Линник Адвокат

«Мне иногда искренне кажется, что те лица, которые предлагают данные инициативы, имеют умысел выставить Россию и ее граждан в каком-то нелепом и анекдотическом свете. То сказки запретить собираются, то интернет ночью. То, якобы продвигая национальную идею, предлагают «женщин ломать через колено». Во истину, нам нужно Министерство здравого смысла. А то так запретят интернет по ночам и молодые люди, зуммеры, которые не мыслят жизнь без интернета, и «пары» перестанут образовывать. Не то что «детей рожать», — считает эксперт.
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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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