Назад в 80-е: почему варенки снова в моде и как их правильно носить

Как правильно носить эту одежду, чтобы выглядеть стильно и актуально?

В мире моды, как известно, все циклично. И вот, спустя несколько десятилетий, варенки — джинсы и другие предметы одежды с характерным «вываренным» эффектом — триумфально возвращаются на подиумы и в гардеробы модниц.

Но что именно делает варенки такими привлекательными в эпоху современных технологий и инновационных материалов?

Чтобы разобраться в этом вопросе, портал «Городовой» обратился к имидж-консультанту Елене Бестави, которая рассказала о текущих трендах и особенностях вареной одежды.

«Потертая элегантность»: ключевой тренд сезона

По словам Елены Бестави, этим летом особенно актуален стиль, который можно охарактеризовать как «потертая элегантность» или «небрежная роскошь». Этот тренд предполагает сочетание элементов винтажа, состаренности и легкой небрежности, создавая уникальный и индивидуальный образ.

Елена Бестави Стилист «Этим летом актуален стиль, который можно назвать «потертая элегантность» или «небрежная роскошь», где потертости и следы времени добавляют изделиям индивидуальности», — поясняет имидж-консультант.

Варенки идеально вписываются в этот тренд, так как их характерный «вываренный» эффект придает ткани винтажный и состаренный вид.

Уникальность и мягкость: секрет привлекательности варенок

Одной из главных причин популярности варенок является их уникальность. Каждый предмет одежды с «вываренным» эффектом становится единственным в своем роде, что особенно ценится в мире моды.

«Ведь невозможно повторить точно полученный эффект на двух одинаковых вещах. Эффект потертости, неравномерности цвета придает ткани винтажный, состаренный вид. При этом цвет может быть неравномерным, с более светлыми и темными участками, что добавляет ткани шарма», — говорит Елена Бестави.

Кроме того, «вываренные» вещи становятся мягче и приятнее на ощупь, что делает их более комфортными в носке. Этот фактор также играет важную роль при выборе одежды, особенно в летний период.

Что модно носить: от джинсов до платьев — выбор за вами

Говорить о том, что в моде только джинсы или только платья с «вываренным» эффектом, нельзя.

«Каждый выбирает для себя, я бы добавила — под себя. Учитывая особенности фигуры, собственный стиль. Ну и, конечно же, повод для выхода», — подчеркивает имидж-консультант.

Вареные джинсы — это классика, которая всегда будет актуальна. Их можно сочетать с простыми футболками, свитерами, блузками и пиджаками, создавая разнообразные образы в стиле casual.

Вареные футболки и топы — отличный выбор для летнего гардероба. Они легко сочетаются с джинсами, шортами, юбками и брюками, позволяя создавать легкие и непринужденные образы.

Вареные платья — более смелый и экстравагантный вариант. Их можно носить как самостоятельно, так и в сочетании с куртками, кардиганами и аксессуарами, создавая яркие и запоминающиеся образы.

В целом, варенки — это отличный способ добавить индивидуальности и стиля в свой гардероб. Главное — правильно подобрать фасон, цвет и сочетание с другими предметами одежды, чтобы создать гармоничный и актуальный образ.