Неожиданная встреча в городе или лесу: как вести себя, если встретили лося в Петербурге

В последнее время лоси и кабаны становятся частыми гостями в Северной столице, поэтому важно знать, что делать в ситуации, когда дикий зверь оказался перед вами.

Встретить дикого зверя на природе — уже стресс, а если животное оказалось прямо в городе или у вашего дома, ситуация становится еще более неожиданной. Но паниковать не стоит: если знать, как себя вести, можно избежать опасности и для себя, и для зверя.

Почему дикие животные приходят в города

Животные редко выходят к людям просто так. Обычно их толкает на это нехватка еды, болезни, травмы или просто дезориентация — зверь мог заблудиться. Иногда причиной становится вырубка лесов или стройка: звери теряют привычные места обитания и вынуждены искать новые.

Какие звери могут появиться в городе

В городах можно настоящих диких зверей: лис, енотовидных собак, кабанов, а иногда даже медведей и лосей. В Санкт-Петербурге встретить рогатое животное в последнее время не редкость.

Чем опасна встреча с диким зверем

Дикие животные могут быть переносчиками опасных болезней, например бешенства. Больные звери теряют страх и могут вести себя агрессивно. Особенно это касается лис.

Некоторые животные переносят паразитов — блох, клещей и других, опасных для людей и домашних питомцев.

Весной и летом у зверей начинается брачный сезон, и в это время они могут быть особенно агрессивными.

Как себя вести, если встретили дикого зверя в городе

Не подходите к животному и не пытайтесь его прогнать или поймать. Оно может напасть в ответ. Оградите детей и домашних животных от контакта с ним. Не пытайтесь кормить, дразнить или фотографировать зверя вблизи. Не используйте отраву или оружие — это опасно и незаконно. Позвоните по номеру 112 и сообщите о происшествии. Диспетчер вызовет специалистов, которые знают, как правильно обращаться с дикими животными.

В Москве можно обратиться в Департамент природопользования и охраны окружающей среды, а в Санкт-Петербурге — в Комитет по природопользованию и мобильную экологическую дежурную службу.

Пока ждете специалистов, лучше не терять зверя из виду, но держаться на безопасном расстоянии. Не пытайтесь самостоятельно решать проблему — это может быть опасно как для вас, так и для животного.

Если встретил животное в лесу

Однако в своей стихии встретить дикое животное еще опаснее. Лучше всего шуметь, когда вы находитесь на природе, животные обычно держатся подальше от громких звуков, сообщает Рамблер.

Если все же встретили зверя, то следуйте правилам:

Что делать Пояснение Не паникуйте и не делайте резких движений Если зверь вас заметил и не убегает, главное — не паниковать. Не машите руками, не кричите и не бегите. Резкие движения могут спровоцировать животное на агрессию Медленно отступайте, не поворачиваясь спиной Отступайте медленно, пятясь назад и наблюдая за зверем. Ни в коем случае не поворачивайтесь к нему спиной и не убегайте — это может вызвать у животного охотничий инстинкт или чувство угрозы Не смотрите зверю прямо в глаза Смотреть прямо в глаза животному не стоит — это может быть воспринято как вызов. Лучше смотреть чуть выше головы или на бока зверя, но не упускайте его из виду Сделайте себя больше Если животное приближается, попробуйте казаться больше: распахните куртку, поднимите руки или палку над головой. Это часто помогает отпугнуть зверя, особенно если это медведь, волк или лось Не подходите и не трогайте животное Даже если зверь кажется спокойным и сам идет на контакт, не подходите к нему и не пытайтесь погладить. Это опасно — животное может быть больным, например, бешенством, или просто испугаться и напасть Не провоцируйте и не бросайте в зверя предметы Не бросайте в животное камни или палки, не дразните его. Это только ухудшит ситуацию и может вызвать агрессию

Что делать, если животное все же напало?

Если это медведь, и он готовится к нападению (например, смотрит прямо, шерсть вздыблена, уши прижаты), лучше лечь на землю лицом вниз, закрыть затылок руками и не двигаться. При атаке волков старайтесь прижаться спиной к дереву и отбиваться подручными средствами. Раненое животное может отступить. Кабан обычно атакует прямо, от него можно увернуться или спрятаться за дерево. Главное — не замирать на месте. Крупные травоядные (лось, олень) редко нападают, но в период гона могут быть агрессивны. В таком случае лучше спрятаться за дерево и не делать резких движений.

После встречи

Если вас укусило или поцарапало животное, рану нужно тщательно промыть водой с мылом и обработать антисептиком. Обязательно обратитесь к врачу, так как дикие животные могут быть переносчиками опасных заболеваний, например бешенства.

Также важно сообщить о встрече с диким зверем в местные службы или лесничество, особенно если животное проявляло агрессию или было больным.