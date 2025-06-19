«Никто толком работать не будет»: приживется ли идея отменить новогодние и майские каникулы в России

Все мы любим праздники — это время отдыха, встреч с семьей и друзей, а еще возможность забыть о работе хотя бы на пару дней.

Но вот что интересно: в России новогодние и майские каникулы получаются такими длинными, что экономисты и бизнесмены начали задумываться: а не слишком ли дорого нам обходятся эти затяжные выходные?

Почему длинные праздники — это проблема для экономики?

Каждый день отдыха в новогодние праздники, по оценкам экспертов, обходится российской экономике примерно в 120–150 миллиардов рублей.

В сумме за все январские каникулы страна теряет около 1,2 триллиона рублей. Это связано с тем, что в период длинных выходных многие предприятия просто останавливаются.

В результате производительность заводов и фабрик падает на 15–20%, а это значит, что страна недополучает значительную часть продукции и услуг.

К тому же, после длинных каникул сотрудникам нужно время, чтобы «войти в рабочий ритм» — обычно от 3 до 5 дней, что дополнительно снижает эффективность работы.

Что предлагают изменить?

Некоторые эксперты предлагают отказаться от длинных январских и майских каникул и заменить их на шесть рабочих недель по три дня. Такое предложение сделал вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.

Идея в том, чтобы отдых был более равномерным и регулярным, но при этом не приводил к длительным простоям предприятий.

Что говорят эксперты?

Клинический психолог Ирина Пирогова специально для «Городового» оценила данную инициативу.

«На мой взгляд, наш человек на столько привык отдыхать в новогодние и майские каникулы, что даже если их сделают рабочими — никто толком работать не будет. Нельзя изменить то к чему привыкали годами. Если же заменить привычные каникулы — короткими неделями, то люди будут отдыхать и в обычные каникулы, и в новые выведенные короткие недели», — считает эксперт.

В чем минусы длинных каникул

Психолог согласен, что большие выходные расслабляют и потом россиянам нужно еще время, чтобы влиться в рабочий процесс.