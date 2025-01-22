Какие приметы и традиции связаны с 23 января

Даже если привлечь удачу не получится, то уж погоду предсказать — плевое дело.

23 января в церковном календаре — день памяти святителя Григория, известного в народе как Григорий Летоуказатель. Этот день с давних времен считался важным для определения летней погоды и подготовки к весенним делам.

Что можно и нужно делать

На Григория Летоуказателя наши предки уделяли внимание дому и хозяйству. В этот день рекомендовали:

Планировать весенние дела и начинания. Хороший день для ремонта, уборки и обновлений в доме.

Перебирать запасы еды, чтобы убедиться, что все в порядке и ничего не испортилось.

Готовить мясное блюдо — считалось, что это приносит достаток на весь год.

Также традиционно день считался благоприятным для активной работы: любые усилия обещали удачу.

Чего делать нельзя

Как и у любого дня с народными традициями, у 23 января есть свои запреты:

Не жалуйтесь на здоровье, чтобы не навлечь недуги.

Не выносите мусор из дома — это к потере счастья.

Не рассказывайте посторонним о своем достатке и успехах, иначе есть риск все потерять.

Под запретом ложь и ругань, так как это может привлечь неприятности.

Приметы и погодные знаки

В этот день наблюдали за природой, чтобы понять, каким будет лето:

Южный ветер сулит летние грозы.

Ясное солнце предсказывает жаркое лето.

Высокие облака означают приятную погоду в ближайшие дни.

Видимый круг вокруг солнца предупреждает о сильных морозах, а снегопад — к богатому урожаю хлеба.

Для Петербурга, где природа нередко капризна, такие приметы остаются любопытным способом связать традиции прошлого с прогнозами на будущее. Попробуйте провести день по советам наших предков — кто знает, возможно, удача улыбнется именно вам!

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