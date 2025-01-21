Городовой / Общество / О петербуржцах позаботились: какие препараты добавили в перечень жизненно необходимых и важнейших
Эксклюзив
Последние новости
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга Город
Декретные пособия для студенток Петербурга предлагают увеличить: цифры внушительные Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

О петербуржцах позаботились: какие препараты добавили в перечень жизненно необходимых и важнейших

21 января 2025 21:33
Бабушка запивает лекарства
О петербуржцах позаботились: какие препараты добавили в перечень жизненно необходимых и важнейших
Городовой ру

Благодаря этому, множество людей смогут получать их бесплатно.

В Санкт-Петербурге, расширен перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 18 новых наименований. Это решение, подписанное председателем правительства России Михаилом Мишустиным, направлено на обеспечение пациентов по всей стране необходимыми медикаментами.

Какие препараты добавили

Обновленный перечень ЖНВЛП включает в себя 18 новых препаратов, которые применяются при лечении таких серьезных заболеваний, как лимфома, меланома, лейкоз, рак молочной железы, а также сахарный диабет, системная красная волчанка, анемия при хронической болезни почек, тахикардия, нарушения липидного обмена, пневмония, перитонит, хроническая обструктивная болезнь легких, тяжелая форма бронхиальной астмы. Кроме того, в список вошли препараты для профилактики тромботических осложнений и при проведении антиретровирусной терапии.

В настоящее время в перечне ЖНВЛП находится более 800 медикаментов, что гарантирует широкий выбор бесплатных лекарственных препаратов для пациентов с различными заболеваниями. Это является важным шагом в обеспечении доступности медицинской помощи и повышении качества жизни населения.

Российское производство

Согласно заявлению Михаила Мишустина, уже половина лекарств из перечня ЖНВЛП производится в России. В рамках национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья» ожидается увеличение доли отечественного производства жизненно необходимых и важнейших препаратов до 90% к 2030 году. Этот курс на импортозамещение является важным шагом для обеспечения лекарственной безопасности страны.

Расширение перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов – это важный шаг в обеспечении лекарственной безопасности России, включая Санкт-Петербург. Новые препараты, включенные в список, позволят обеспечить доступность лечения для пациентов с различными заболеваниями, а курс на импортозамещение укрепит позиции российской фармацевтической промышленности.

Читайте также:

Ученые доказали пользу средиземноморской диеты

Как медицина XVIII века спасла блокадный Ленинград

Если и лечиться дома, то без антибиотиков: Роспотребнадзор Петербурга рассказал о вреде популярных лекарств

Новости по теме
Курьеры Санкт-Петербурга под угрозой: им снова вставляют палки в колеса Курьеры Санкт-Петербурга под угрозой: им снова вставляют палки в колеса 23 января 2025 19:03
Тайное венчание, рок-концерт и возвращение истории: чем еще запомнилось 23 января в истории Санкт-Петербурга Тайное венчание, рок-концерт и возвращение истории: чем еще запомнилось 23 января в истории Санкт-Петербурга 23 января 2025 08:02
Сколько бюджетных мест выделили колледжам Санкт-Петербурга? Расскажем, в каких направлениях их больше и куда легче поступить Сколько бюджетных мест выделили колледжам Санкт-Петербурга? Расскажем, в каких направлениях их больше и куда легче поступить 22 января 2025 22:34
От выхода первого номера «Русской старины» до освобождения Мги: чем еще запомнилось 21 января в истории Санкт-Петербурга От выхода первого номера «Русской старины» до освобождения Мги: чем еще запомнилось 21 января в истории Санкт-Петербурга 21 января 2025 07:01
От архива Миллера до адских рекордов: чем еще запомнилось 17 января в истории Санкт-Петербурга От архива Миллера до адских рекордов: чем еще запомнилось 17 января в истории Санкт-Петербурга 17 января 2025 08:02
Автор:
Юлия Степанова
Общество Здоровье
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».