О петербуржцах позаботились: какие препараты добавили в перечень жизненно необходимых и важнейших

В Санкт-Петербурге, расширен перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 18 новых наименований. Это решение, подписанное председателем правительства России Михаилом Мишустиным, направлено на обеспечение пациентов по всей стране необходимыми медикаментами.

Какие препараты добавили

Обновленный перечень ЖНВЛП включает в себя 18 новых препаратов, которые применяются при лечении таких серьезных заболеваний, как лимфома, меланома, лейкоз, рак молочной железы, а также сахарный диабет, системная красная волчанка, анемия при хронической болезни почек, тахикардия, нарушения липидного обмена, пневмония, перитонит, хроническая обструктивная болезнь легких, тяжелая форма бронхиальной астмы. Кроме того, в список вошли препараты для профилактики тромботических осложнений и при проведении антиретровирусной терапии.

В настоящее время в перечне ЖНВЛП находится более 800 медикаментов, что гарантирует широкий выбор бесплатных лекарственных препаратов для пациентов с различными заболеваниями. Это является важным шагом в обеспечении доступности медицинской помощи и повышении качества жизни населения.

Российское производство

Согласно заявлению Михаила Мишустина, уже половина лекарств из перечня ЖНВЛП производится в России. В рамках национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья» ожидается увеличение доли отечественного производства жизненно необходимых и важнейших препаратов до 90% к 2030 году. Этот курс на импортозамещение является важным шагом для обеспечения лекарственной безопасности страны.

Расширение перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов – это важный шаг в обеспечении лекарственной безопасности России, включая Санкт-Петербург. Новые препараты, включенные в список, позволят обеспечить доступность лечения для пациентов с различными заболеваниями, а курс на импортозамещение укрепит позиции российской фармацевтической промышленности.

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