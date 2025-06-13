«Очень странная история»: как будет работать закон о склонении к аборту в Петербурге

Петербургские депутаты приняли новый закон, который запрещает склонять женщин к абортам. Это значит, что уговоры, обман, предложение денежного вознаграждения или другой способ заставлять беременную женщину сделать искусственное прерывание беременности, будет наказываться штрафом.

Кому и за что грозит наказание?

Человек который так или иначе склонил женщину к аборту будет платить от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица — от 10 до 20 тысяч. Есть штраф и для организаций — от 30 до 50 тысяч рублей.

Интересно, что штрафы будут назначаться даже в том случае, если аборт не был сделан — достаточно самого факта склонения. При этом закон не запрещает врачам информировать женщин о медицинских или социальных показаниях к прерыванию беременности — это считается законной информацией и не подпадает под запрет.

Почему приняли этот закон

Идея такого закона принадлежит депутатам из «Единой России». Они объясняют его необходимостью укрепления института семьи, поддержки материнства и повышения рождаемости в городе.

Действительно, демографическая ситуация в Петербурге сейчас не самая радостная: в 2024 году рождаемость снизилась, а смертность превысила ее почти на 30%. Численность населения растет очень медленно, в основном за счет миграции, а не за счет естественного прироста.

Мнение церкви и политиков

В церкви и среди некоторых политиков эти меры поддерживают, считая, что они помогут бороться с демографическим кризисом и восстановить традиционные семейные ценности. Патриарх Московский Кирилл даже призвал ввести такой запрет на федеральном уровне.

Критика и вопросы: что волнует общество и экспертов

Однако в обществе и среди экспертов есть и критика. Некоторые считают, что такие законы могут создавать давление на женщин и ограничивать их право на выбор. Также не до конца понятно, как именно будет работать этот закон на практике — депутаты пока не дали четких разъяснений, как будут выявлять и доказывать склонение к аборту.

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник специально для «Городового» оценила новый закон в Северной столице.

Юлия Вербицкая-Линник Адвокат «Очень странная история, которая может серьезно отразится на работе медиков. Случаи так называемого «склонения к аборту», безусловно, бывают, но они скорее единичны. Исключения — не правило. Также не секрет, что беременные дамы часто страдают от перепадов настроения и излишней мнительности. Любая профессиональная (суховатая) манера общения, любой вопрос медика, анкетирование, разъяснение диагнозов или направление на дополнительное исследование может быть воспринято беременной и нервической барышней «склонением». Далее - жалоба и штраф лечебному учреждению, бюджет которого и так более чем ограничен? Действительно ли оплатить штраф по очередной жалобе очередной мнительной гражданки важнее, чем купить необходимые медикаменты, хирургические материалы или выдать премии перерабатывающему персоналу?» — задается вопросом эксперт.

Адвокат считает, что после принятия такого закона врачи чаще будут призывать женщин рожать, несмотря на патологии.

Стоит отметить, что в России количество абортов устойчиво снижается уже несколько десятилетий — примерно на 6% в год.

За последние 10 лет их число сократилось более чем в 3,5 раза. Это связано с изменением отношения общества и государственной политикой в области здравоохранения.