От лис до питонов: что грозит любителям держать диких животных дома

На днях удивленные петербуржцы заметили, как местный житель на Васильевском острове выгуливал лису на поводке.
Было заметно, что дикий зверь довольное комфортно себя чувствует в городской среде и явно не в первый раз так бежала по улицам города.
Этот факт немного удивил окружающих, ведь уже давно запрещено держать у себя дома диких животных. Это опасно и не только для окружающих.
Адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказала «Городовому», каких животных по закону нельзя держать у себя в квартире.
«В этот перечень попадают млекопитающие, хищники, такие как тигры, леопарды, волки, рыси и, да, лисы также. Ядовитые пресмыкающиеся и змеи: кобры, гюрзы, гадюки, а также вараны и питоны, скорпионы, ядовитые пауки.
Животные, пребывание которых вне привычной среды обитания, невозможно: китовые, акулы, крокодилы, некоторые типы птиц и обезьяны. Перечень довольно широк, с ним следует ознакомиться», — отмечает эксперт.
Паспорт и конфискация
Кроме того, по словам адвоката, животные должны, как и люди, иметь паспорт.
«Если же животные содержатся с нарушением закона и, более того, их пребывание в жилом помещении опасно для хозяев, окружающих или самих животных, то они могут быть конфискованы и перемещены в специальные приюты.
Далее животных определят в зоопарк или вернут в привычную среду обитания. А нерадивых «хозяев», содержащих у себя дома диких животных, могут привлекать к ответственности неограниченное количество раз по статье 10.6 КоАП. Это штраф в 1 тысячу рублей, а иногда может быть и уголовная ответственность», — говорит эксперт.
Как отмечает Юлия, готовится законопроект, увеличивающий санкции. Если его примут, то штраф за подобные нарушения возрастет до 150 тысяч рублей и также сможет применяться неограниченное количество раз, вплоть до того момента, пока гражданин не возьмется за ум.
«Думаю, что инициатива верная и разумная. Ведь никто не хочет увидеть в открытом в июне окне милого четырехметрового питона, пришедшего погулять от соседа», — считает адвокат.