Дважды в год и непредсказуемо: как изменятся пенсии в 2026 году

Какие изменения это принесет пенсионерам и на сколько вырастут их доходы.

С 2026 года в России вступает в силу новый механизм индексации страховых пенсий по старости. Вместо привычного ежегодного пересмотра, теперь выплаты будут корректироваться дважды в год: в феврале и в апреле.

Что такое страховая пенсия? Это ежемесячная выплата, компенсирующая утраченный заработок гражданам, которые достигли пенсионного возраста, получили инвалидность или потеряли кормильца.

Для получения страховой пенсии по старости необходимо накопить не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. В 2026 году на пенсию выйдут женщины 1967 года рождения и мужчины 1962 года рождения.

Как изменится индексация: февраль, апрель и августовский бонус

Главное нововведение — двухэтапная индексация. В феврале пенсии будут повышаться на уровень официальной инфляции за предыдущий год, а в апреле — с учетом роста доходов Социального фонда России (СФР).

Этап индексации Месяц Основание индексации Примерный размер (прогноз) Первый Февраль Уровень официальной инфляции за предыдущий год 7,6% (согласно прогнозу инфляции на 2026 год) Второй Апрель Рост доходов Социального фонда России (СФР) 5,5% (прогноз роста доходов СФР на 2025 год) Для работающих пенсионеров Август Индивидуальные пенсионные баллы, накопленные за предыдущий год До 3 дополнительных баллов (максимум 470,26 руб. в 2026 году)

Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская уточняет, что прогноз инфляции на 2026 год повышен с 4,5 до 7,6 процента, и именно этот показатель будет ориентиром для СФР при расчете февральской индексации.

Однако все цифры пока предварительные. Как отмечает Ирина Андриевская, «индексация может быть как больше, так и меньше прогнозируемой, в зависимости от фактической инфляции и точности правительственных прогнозов».

Например, в начале 2025 года страховые пенсии выросли на 9,5 процента, что соответствовало данным Росстата о росте цен, хотя первоначально индексация была ниже.

Расчет пенсии: от фиксированной выплаты до пенсионных баллов

Страховая пенсия состоит из фиксированной выплаты и страховой части.

Фиксированная выплата с 1 января 2025 года составляет 8970,7 рубля, а стоимость одного пенсионного балла — 145,69 рубля. В 2026 году эти суммы увеличатся.

Если, например, с 1 февраля 2026 года пенсии проиндексируют на 7,6 процента, то фиксированная выплата вырастет до 9652,47 рубля (8970,7 х 1,076), а стоимость пенсионного балла — до 156,76 рубля (145,69 х 1,076).

Таким образом, пенсионер, накопивший 50 баллов, будет получать 17 490,47 рубля (50 баллов х 156,76 + 9652,47).

Апрельская индексация менее предсказуема, так как зависит от поступлений в СФР.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков пояснил, что в этот этап «страховая часть пенсии будет индексироваться по уровню темпов заработной платы».

По прогнозам, доходы СФР вырастут на 5,5 процента, что может привести к соответствующей апрельской прибавке.

Работающие пенсионеры: тройная индексация с нюансами

Для работающих пенсионеров с 2026 года предусмотрена тройная индексация: в феврале, апреле и августе.

Важно отметить, что индексация пенсий работающим пенсионерам не проводилась с 2016 по 2025 год, и теперь к ним будут применяться те же правила, что и к неработающим.

Августовский перерасчет для работающих пенсионеров будет сделан на основании индивидуальных пенсионных баллов, накопленных за предыдущий год. Однако СФР учтет не более трех дополнительных баллов.

Руководитель юридического отдела Независимого профсоюза «Новый Труд» Сергей Довгаль напомнил, что максимальная августовская прибавка в 2025 году составила 437,07 рубля.

Плюсы и минусы новой системы: ожидания и критика

Новый механизм индексации имеет как преимущества, так и слабые стороны.

Как пишет «Лента», депутат Госдумы Сергей Миронов ранее высказывался, что двухэтапная индексация слабо поможет пенсионерам.

Его аргументы: официальная инфляция зачастую ниже реального роста цен, а зависимость пенсий от доходов СФР нестабильна.

Сергей Довгаль указывает, что «инфляция может "съедать" прибавку», а сама система не учитывает «пенсионную инфляцию» — рост цен на лекарства и ЖКУ для пожилых людей, который зачастую опережает общий индекс.

К минусам также можно отнести сдвиг даты основной индексации с 1 января на 1 февраля, что лишает пенсионеров возможности получить повышенную пенсию к новогодним праздникам.