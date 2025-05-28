Парктроник для электросамокатов: петербургские умельцы нашли решение для мобильного транспорта 

Из-за частых аварий с СИМ в городе на Неве стали задумываться о запрете арендных самокатов.

Частые аварии с электросамокатами — это уже бич нашего времени. На таком средстве передвижения нужно быть внимательнее, сильно не разгоняться и быть готовым резко затормозить из-за неожиданного препятствия — будь то пешеход, припаркованный велосипед или просто бордюр.

В итоге поднялся вопрос об их запрете, но петербургские ученые придумали способ, который может помочь сделать электросамокаты безопаснее.

Парктроник для СИМ

Это что-то вроде парктроника, который предупредит о приближении к объекту и поможет избежать аварии. Звучит здорово. Ученые из петербургского университета ЛЭТИ как раз работают над таким устройством.

Они создали небольшой модуль, который можно прикрепить к рулю электросамоката. Весит он всего около 360 граммов — почти как бутылка воды. Внутри у него есть разные датчики: камера, дальномеры и ультразвуковой сенсор, передает ТАСС.

Этот мини-парктроник постоянно сканирует пространство вокруг, примерно каждые 0,7 секунды, обновляя данные. Если впереди что-то появится, модуль может помочь вовремя сбросить скорость или даже остановиться, чтобы не врезаться.

Почему это актуально именно сейчас

Сейчас в России уже почти 200 тысяч арендных электросамокатов, и их количество растет. Они удобны и экологичны, но вместе с этим участились и аварии. Часто причина в том, что водитель просто не успевает заметить препятствие.

В Северной столице даже заговорили о возможности запретить арендные электросамокаты в городе. Однако начавшийся в апреле сезон покажет, насколько удалось изменить ситуацию в этой сфере. Поэтому изобретение петербургских Кулибиных сейчас может быть очень кстати.