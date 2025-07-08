Петербург прощается с гигантом: почему легендарный автобус уходит с маршрутов

В Петербурге на заслуженный отдых отправился самый длинный автобус города — 19-метровая «гармошка» Göppel Go4City19.

Этот немецкий автобус, впервые появившийся на улицах Северной столицы в 2013 году, теперь стал частью музейной коллекции.

Рекордсмен среди петербургских автобусов

Автобус Göppel Go4City19 — настоящий рекордсмен по длине среди городского транспорта Петербурга. Его точная длина составляет 18,75 метров.

Это делает его самым большим автобусом в истории петербургского общественного транспорта. За 12 лет работы он успел послужить на нескольких маршрутах, в том числе №7 и №24.

Почему автобус ушел с маршрутов?

Все просто — срок эксплуатации подошел к концу. В июле 2025 года руководство «Пассажиравтотранса» решило снять его с регулярных перевозок и передать в музей.

Теперь любой желающий может прийти и увидеть этот уникальный автобус в Экспозиционно-просветительском центре на Днепропетровской улице.

Обновление автобусного парка Петербурга

В последние годы Петербург активно обновляет свой автобусный парк. Например, в 2025 году в городе начались проблемы с новыми электробусами.

Привычный для петербуржцев лазурный общественный транспорт, который уже успел стать символом города, будет теперь зеленого цвета.

Новый общественный транспорт поставят постепенно: первая партия прибудет до 30 сентября, следующая — до конца октября, а третья — уже в следующем году.